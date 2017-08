Et svekket USA truer verdensfreden

Saken oppdateres.

En gang fryktet vi atomkrig og Sovjetunionen. Nå er det mannen i det hvite hus som får hårene til å reise seg. Tre av fire nordmenn mener at Donald Trump er en trussel mot verdensfreden , ifølge en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Dagbladet.

Trump er vingestekket i utenrikspolitikken. Forsøket på å heve sanksjonene mot Russland ble stanset av Kongressen. Atomavtalen med Iran ble videreført selv om Trump har kalt den «en av de verste avtalene noensinne». I telefonsamtaler mellom Trump og andre statsledere som ble lekket til Washington Post, ser vi en president med sjokkerende mangelfulle diplomatiske evner.

Konsekvensen er at USA ser ut til å mangle en overordnet utenrikspolitisk strategi. Det gjør det vanskelig å forutse landets neste skritt. Selv Pentagon sitter på nåler. Da Trump ga beskjed om at transpersoner ikke lenger skulle få utføre militærtjeneste, gjorde han det med tre tweets. Det var først da den andre tweeten ble publisert at den militære ledelsen ble sikre på at de ikke var i ferd med å få en ordre om å angripe Nord-Korea.

Usikkerheten blir enda større av at Trumps håpløse diplomati går hånd i hånd med et forvitrende amerikansk diplomatkorps. Utenriksminister Rex Tillerson har enda ikke ansatt statssekretærer med ansvar for viktige regioner, deriblant Europa og Eurasia. I tidsskriftet Foreign Policy forteller kilder om en ledelse som tenker mer på budsjettkutt enn på utenrikspolitiske mål . Samtidig har Russland utvist flere hundre amerikanske diplomater som svar på at sanksjonene ble videreført.

Det kan få alvorlige konsekvenser. Onsdag erklærte den russiske statsministeren Dmitrij Medvedev handelskrig mot USA som et svar på sanksjonene. At president Vladimir Putin sier at ingenting er endret, skaper tvil om Medvedevs uttalelser har utenrikspolitisk eller innenrikspolitisk betydning. Uansett er forholdet mellom Russland og USA i krise. Hvem som kan stabilisere en slik krisesituasjon når diplomatiet er satt delvis ut av spill, er uklart. At Trump legger skylden for krisen på Kongressen, gjør ikke saken bedre.

Under Trump har USA på kort tid gått fra å være en kontroversiell, men ofte stabiliserende, kraft til å bli et av de største usikkerhetsmomentene i verden. Det bør uroe oss alle.