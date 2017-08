Kims lek med Donald Trump

Saken oppdateres.

Denne uken har USA og Nord-Korea spilt et høyt og farlig utenrikspolitisk spill. Først brøt president Donald Trump med all tradisjon ved å true med «flammer og vrede» dersom Nord-Korea kommer med flere trusler mot USA. Onsdag svarte Nord-Korea ved å si at de planlegger å avfyre raketter mot farvannet nær øya Guam, som huser to strategisk viktige amerikanske militærbaser.

At Nord-Korea svarer med en så åpenlys provokasjon, viser hvor lite troverdighet Trump har i utenrikspolitikken. Hensikten med truslene er antakelig å vise at Trump bløffer. Det er et farlig spill, men det ser ut til å lykkes. Responsen fra Trump har vært å si at retorikken ikke var tøff nok. Leksen Kim lærer av det, er at Trump bjeffer mer enn han biter. Det svekker USAs forhandlingsposisjon. I tillegg gjør det at USAs allerede fallende anseelse tar ytterligere skade.

LES LEDEREN: Nå er det mannen i det hvite hus som får hårene til å reise seg.

Samtidig er det lite sannsynlig at Kim vil angripe USA eller deres allierte. Det brutalt diktatoriske regimet i Pyongyang framstår ofte som uberegnelig. I virkeligheten er ekspertene enige om at Nord-Korea er en rasjonell aktør. Regimets strategiske hovedmål er å bevare grepet om makten. Det er åpenbart at en krig med USA vil være selvmord for Kim-dynastiet.

Det viser seg også i landets atomprogram. Amerikansk etterretningstjeneste anslår at Kim nå har 60 atomstridshoder. I Nord-Koreas øyne kan de sikre regimets langsiktige overlevelse. De vil ha atomvåpen for å avskrekke sine fiender og sikre seg mot innblanding, ikke for å starte en storkrig.

LES KOMMENTAREN: Ser ingen løsning på «alle konflikters mor».

I går tok USAs forsvarsminister James Mattis til orde for en diplomatisk løsning. USAs ønske er at Nord-Korea avslutter sitt atomprogram. Sjansen for å lykkes er minimal. Hvis det er noe Kim ikke vil, er det å gi avkall på sitt viktigste strategiske fortrinn. «Spillet er over, og Nord-Korea har vunnet», skrev Jeffrey Lewis i Foreign Policy denne uken. Han får antakelig rett. Det er en tragedie for det nordkoreanske folket, men liten grunn til å frykte atomkrig.