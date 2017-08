Kjære student, velkommen

Saken oppdateres.

Det flotteste er likevel når dere kommer. Etter en doven sommer er det som byen våkner til liv. Gatene fylles med unge, glade, forventningsfulle ansikter. Og dere blir bare yngre og yngre for hvert år. Det røde, runde huset syder av liv og røre. Togaparty, den beryktede fadderuka, bråkete fester og parker fulle av pledd, bøker, solbriller og engangsgriller. Kafeene og utestedene får omsider fart på omsetningen igjen og det blir nesten ikke mulig å få sitteplass på bussen. Det er slik vi liker å se byen vår.

Vi er så glad for at du valgte Trondheim. Nå håper vi at også Trondheim velger deg. Viser deg byen fra sin aller beste side: Raus, åpen og vennlig. Trondheim har så mye å by på. Nyt en is på Nordre gate en lørdag formiddag og besøk nasjonalhelligdommen Nidarosdomen. I Bymarka kan du plukke blåbær, trene, treffe bever og til og med en gammel jerv. De mange musikkscenene i byen har noe for absolutt alle. Se Rosenborg banke motstanderne på Lerkendal. Besøk de flotte museene våre. Her kan du bli kjent med alt fra rettspsykiatrien og den jødiske kulturen til norsk pop og rock. Gled deg til å se høstløvet på trærne i Høyskoleparken og ta en lommelykttur i høstmørket på Ladestien. Og ta gjerne turen ut av byen iblant. Trøndelag har så utrolig mye mer å vise frem. Besøk Røros, Frosta, Vikna og Ørland. Du vil ikke angre.

Som student i Trondheim har du gjort et klokt valg. Vi vet at et vitnemål fra NTNU er høyt verdsatt hos dem som en gang skal gi deg jobb. NTNUs ambisjon er kunnskap for en bedre verden. Nobelprisen i medisin til Edvard og May Britt Moser har gitt oss selvtillit på at vi virkelig kan gjøre en forskjell. Lange dager på lesesalen kan være et slit, men ikke alle dager kan være en fest. Sug inn all den lærdom du kan få. Verdien av kunnskap kan aldri undervurderes, men den kommer ikke av seg selv. Studietida er også hardt arbeid.

Livet er så mye mer enn jobb og karriere. Din aller viktigste investering er å være noen for andre. Engasjer deg i de mer enn 400 frivillige lag og foreningene som er knyttet til studentmiljøet. Det er ikke uten grunn at Trondheim regnes som Norges beste studentby. Glem heller ikke å ta vare på hverandre. Ensomhet synes ikke alltid utenpå. Be en du ikke kjenner med på kino eller på en kaffe. Mange ser tilbake på studenttiden som de beste årene i livet. Bruk dem godt!

De beste ønsker fra oss i Adresseavisen