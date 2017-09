Skolebarna må ut av brakkene

Joshua King var banens beste. Men Lagerbäck kritiserer ham for én ting

Ved andre skoler er lokaler avstengt fordi de ikke holder god nok standard. Det er grunn til å frykte at situasjonen blir enda mer prekær i årene som kommer.

Denne uka har Adresseavisen satt søkelyset på situasjonen i trondheimsskolen og hvordan skolekapasiteten vil bli i årene som kommer. Bystyret i Trondheim har vedtatt å nekte utbyggere å starte boligbygging, uten at det er sikret tilstrekkelig kapasitet på skolene i nærområdet. Når byen vokser med over 3000 nye innbyggere hvert år, skaper det både press i boligmarkedet og behov for nye og større skoler.

Skal Trondheim klare å takle den store tilstrømninger må det være en god sammenheng mellom boligbygging og skolekapasitet. Det er dårlig byplanlegging å stanse boligbyggingen fordi man henger etter med å øke antall skoleplasser i en bydel. Det skaper underskudd på nye boligområder, forhindrer en god byutvikling og er med på å drive boligprisene oppover. Det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig i årene som kommer, både boliger og skoler.

Kommunen har en plikt til å sikre alle barn skoleplass. En rekke skoler er utvidet og modernisert de senere årene, men fortsatt er mye ugjort. Kapasiteten må økes i en rekke bydeler i årene som kommer. Investeringsbehovet innenfor skoleverket vil øke. Skal økonomien tåle et slikt løft må det vurderes om også private aktører kan være med på å bygge nye skolebygg som kommunen kan leie tilbake.

I tillegg til underkapasitet og utsikter til at enda flere elever skal inn årene som kommer, har midlertidige løsninger med brakker blitt løsning ved mange skoler i byen. Ved Nypvang skole får tre av sju trinn undervisning i brakker. Også en rekke andre skoler har undervisning i brakker. I en kommune med ambisjoner om en god skole for alle, er permanente brakkeløsninger uholdbart.