F-35 lander mykere enn fryktet

I dag lander de nye F-35-flyene. Det er en gledens dag for Trøndelag, som har kjempet for å få lokalisert hovedflystasjonen på Ørlandet. Veien hit har vært lang og brolagt med kontroverser. Det skyldes både prislappen på F-35, som gikk fra 18 til over 70 milliarder kroner, samt tvil om flyets kampevne. Nå ser det ut til at flyene får en myk landing på norsk jord.

Tvilen som tidligere var knyttet til F-35-flyets kampevne, har stort sett forsvunnet etter at flyet gjorde en svært god figur i kampøvelsen Red Flag i februar. I tillegg ser det ut til at problemer med manøvrerbarhet og energieffektivitet har blitt løst de siste årene. I et intervju med Forsvarets forum sier Luftforsvarssjef Tonje Skinnarland at flyet er bedre enn forventet.

Så langt har ringvirkningene av flykjøpet for norsk næringsliv vært moderate. Idag produserer Kongsberg Gruppen missiler til flyet, mens Nammo på Raufoss lager ammunisjon. De store vedlikeholdsprosjektene har imidlertid gått til Fokker i Nederland. Framover blir det viktig for Norge å sikre seg flere kontrakter på F-35, slik at flykjøpene i større grad kan komme norsk næringsliv til gode. Samtidig kan trønderne glede seg over nye arbeidsplasser for ørlendingene og ringvirkninger i regionen.

Jonas Gahr Støre (Ap) kaller flyene en del av Norges «forsikringspremie» til Nato. I en anspent verden trenger vi solide allianser. At F-35-flyene styrker vårt forhold til Nato, er positivt. Samtidig gjør Trumps innadvendte utenrikspolitikk at det sannsynligvis blir færre Nato-operasjoner sammenliknet med de siste 15 årene. Å styrke Norges evne til å delta i slike operasjoner, var en viktig del av begrunnelsen for å velge F-35. Blir det færre slike oppdrag, blir det desto viktigere at flyene bidrar til Norges forsvarsevne.

Hærsjef Odin Johannessen har flere ganger stilt spørsmål ved om flykjøpet vil føre til at Hæren blir nedprioritert. Mye tyder på at debatten framover vil handle om antallet fly Norge skal kjøpe. Fokuset bør være hvordan vi kan styrke Luftforsvaret uten at det går på bekostning av landmakten.

