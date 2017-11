Lover og regler er kuren mot skattetilpasning

Saken oppdateres.

Ett tusen nordmenn opptrer på en liste over personer med penger i skatteparadiser. Det framgår av lekkede dokumenter fra advokatselskapet Applebys, som er grunnlaget for flere artikler i Aftenposten. Skattesystemets legitimitet avhenger av at alle bidrar. Derfor må mulighetene til skattetilpasning begrenses. På sikt er løsningen strengere regulering av det internasjonale bank- og finanssystemet.

LES OGSÅ: EU avslører at flere land er skatteparadis

Strengere regler kan også trenges i Norge. I fjor ble det avslørt at DNB Luxembourg hadde hjulpet kunder med å sette opp konti i skatteparadiset Seychellene. Banken har nå strammet inn. Likevel viser dokumentene fra Applebys at DNB i 2016 hadde en låneportefølje verdt 34,4 milliarder kroner til kunder i Bermuda og Panama.

Store banker som DNB har et etisk ansvar for ikke å legge til rette for skattetilpasning. DNBs konserndirektør Harald Serck-Hanssen sier til Aftenposten at det ikke kan være opp til DNB alene å ta et etisk standpunkt om skatteparadiser. Han har et poeng. DNB kan i prinsippet legge seg på en strammere linje enn konkurrentene. I så fall kan den som vil plassere pengene i et skatteparadis, flytte formuen til mer tjenestevillige banker. Muligheten for å bistå kunder i skatteparadiser må også begrenses gjennom strengere regulering og lovverk. Det er statens oppgave.

En effektiv regulering av bank- og finanssektoren må være internasjonal. Hvis ikke, kan enkeltland som vil tiltrekke seg rike enkeltpersoner og store firmaer, skreddersy sitt regelverk for det formålet. Det er derfor Seychellene har en skattesats på null prosent, mens Sveits har tjent store penger på «diskrete» banktjenester.

LES KOMMENTAREN: Det er med skattejuks som med sex

EU er et eksempel til etterfølgelse på dette området. I fjor fikk Irland beskjed om at de måtte skattlegge Apple. I begynnelsen av oktober i år fulgte EU opp med å pålegge Amazon å betale flere hundre millioner euro i skatt. Ifølge EU har selskapet nytt godt av ulovlige skattefordeler i Luxembourg.

I en globalisert økonomi er det vanskeligere enn før å sørge for at alle betaler skatt. I likhet med andre land, må Norge bidra i det internasjonale arbeidet mot skattetilpasning og skatteunndragelse. Å bruke lovverket til å stille tydelige krav til norske banker, vil være en god start.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter