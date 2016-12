En slik talentløs fjølbod koster 31 000 kr å leie. Noe så inn i gamperæva elendig har jeg ikke vært med på

Saken oppdateres.

Den britiske avisen The Daily Telegraph har julemarkedet i Trondheim med på en liste over de beste julemarkedene i Europa.

Artikkelforfatterne Paul Wade og Helen Pickles anbefaler ifølge adressa.no «at du lader batteriene ved å spise elgburger, vafler med blåbær og en kopp med gløgg rundt de åpne bålene i lavvoen».

Wade og Pickles vet jo ingenting om hvordan det er å være utstiller under julemarkedet i Trondheim.

Slåss mot ledelsen

Som utstiller i de små fjølbodene må man hele tiden slåss mot vær, vind og ledelsen i Midtbyen Management.

Hovedproblemet med disse dustete bodene er at salgsdisken stikker lenger ut enn selve taket. Smart ikke sant? Bare det ser pent ut, spiller det ingen rolle at det bøtter inn vann på varer som misliker fuktighet. Slik har det vært de siste ti årene.

Markedsansvarlig gnåler om viktigheten av evalueringsskjema. Det er skrevet hundrevis av klager nettopp på disse bodene. Akkurat som ledelsen bryr seg noe om det.

Skog med frivillige

Her jobber det en skog med frivillige, selvsagt uten lønn. Arrangøren soper inn millioner på burger, pølse og øl. Men råd til å fikse ordentlige boder, nei! Det skal vi ikke ha noe av.

«Bodene har jo alltid vært slik» var argumentet til koordinator. Disse lamme argumentene er adoptert fra den forrige handlingslamma ledelsen. De er bare opptatt av å legge ut fine bilder på Facebook og samle på likes.

Til orientering kan jeg opplyse om at en slik talentløs fjølbod koster 31.000,- kr å leie for ti dager. Da forventer man faktisk å få en bod med et tak, hvor både varer og kunder kan få stå under tak.

Elendig

Fordi vi bor i Trøndelag og ikke inni Facebook eller Wonderland. Hvor vanskelig kan dette være, dere som er ansvarlige? Hvor mye koster det å fikse dette i kroner og øre?

Noe så inn i gamperæva elendig har jeg ikke vært med på.

Dere kan gjerne skryte av hvor flinke dere er på diverse media. Men det holder ikke å komme drassende med en halv kopp pisselunka kaffe og en knøttliten Crispo sjokoladebit som et slags plaster på såret når man får ødelagte varer.

Midtbyen Mangement og Crispo smaker fælt.

