Nå er smertegrensa nådd for hva vi klarer å betale. Da blir vår sønn enda en som blir utestengt fra idretten

Nå må det snart bli slutt på alt vi blir pålagt av avgifter fra kommunen for at våre barn skal få drive med idrett.

Vi har en sønn som driver med ishockey. Sesongen varer fra medio august til slutten av april, dvs. cirka ni måneder. For det må foreldre betale cirka 3600 kr x 2. Så kommer det en 2–3 pålagte dugnader med diverse produkter/toalettpapir som laget tar 300 kroner for pr. stk pakning. Og det kreves at en selger ti slike pakker. Med et lite eller intet nettverk, så er det nesten håpløst å få solgt dette. Så da blir det til at en må kjøpe det meste av dette selv, noe som tilsier at en får fort en 4–5000 kroner med ekstrautgift. Men de fleste som en prøver å selge til, de sier: Hvorfor skal jeg kjøpe dette når jeg får det på et kjøpesenter til 120 kr? Så er det bompenger hver gang en skal på trening minst tre ganger i uka, pluss eventuelle kamper.

Så kommer lisens /forsikring oppå dette, og så kom forslaget om parkeringsavgift ved idrettshaller. Så totalt for at gutten skal få holde på med idrett, så koster det oss foreldre mellom 10–15 tusen for ni måneder. Det er jo helt tydelig at ordføreren ikke har barn som driver med idrett. Men det som er mest frustrerende, og som gjør meg mest forbannet er at ungdommen/barna får bare mindre og mindre istid pr. år, mens treningsavgiften bare stiger og stiger.

Så nå er smertegrensa nådd for hva vi klarer å betale. Og da blir vår sønn enda en som blir ekskludert fra idretten på grunn av pengejaget/gebyrjaget fra kretsen og kommunen.

Det eneste de oppnår ved å holde på slik er at de tar drepen på all barne/ungdomsidrett. Snart er det ingen foreldre som har råd til å la barna drive med idrett. Tenk på de familier som kanskje har to barn som driver med ishockey, håndball eller annen idrett.

