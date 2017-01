17-åringen er blitt syk. Nå starter styret med å skaffe legeerklæringen

Saken oppdateres.

Årets influensa har nådd vårt hjem, og 17-åringen er blitt syk. Hun klarer ikke å stå opp, har vondt i kroppen og er uvel. Hun må være hjemme i dag.

Jeg lar henne sove og drar på jobb. Nå starter styret med legeerklæringen.

Jeg kontakter legekontoret. Legen er ikke til stede i morgen, og det vil si at hun må få time på dagen, da tilbakevirkende attest ikke blir godkjent, i tilfelle hun hadde tenkt seg på skolen i morgen.

Legesekretæren er oppgitt over fraværsgrensa og skviser henne mellom to pasienter på lista – hun får time 45 minutter senere.

Jeg ringer og vekker henne, hun klarer nesten ikke å kle på seg. På legekontoret får hun ingen undersøkelse, men en konsultasjon på hele tre minutter.

Legen spør henne om symptomer og «hvor lenge har du tenkt å være syk?», noe man selvfølgelig bruker å vite på forhånd. Legen skriver attest for selve dagen og for «ev. en dag eller to fremover». Det hele koster 262 kroner.

Heldigvis kunne faren kjøre henne på legekontoret slik at hun ikke trengte å ta en taxi.

Dette skjer hver bidige gang man har feber, omgangssyke, hoste, forkjølelse, migrene. Heldigvis ikke ofte i hennes tilfelle.

Hver gang en ungdom er syk, har vedkommende to valg: Kare seg på skolen og sitte der som en zombie, eller på et eller annet vis komme seg til legen og gå gjennom denne komedien.

Jo, det finnes også en tredje mulighet, siden etterspørsel som kjent skaper tilbud: Man kan gå inn på skolesyk.no, betale 250 kr for en skype-konsultasjon på noen minutter og få tilsendt attest.

Fordelen her er selvsagt at man står fri til å lyve på seg hva man vil, hvis man har penger til det.

Likevel er hun heldig, som ikke trenger å være hjemme pga. mobbing eller psykiske plager, for det ville vært umulig å dokumentere. I løpet av bare få dager ville hun ha overskredet grensa for udokumentert fravær i de minste fag, og hun ville ha mistet rett til vurdering i de fagene. Og da må noen forklare meg hva som skulle være motivasjonen for å gå tilbake på skolen.

Men man kan selvfølgelig når som helst betale en lege i Oslo eller Bergen for å få bekreftet en influensa. På Skype.

