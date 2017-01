Jeg var forleden på visning, og første bud var på kr 210 000 over prisantydning

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Gunnar Okstad skriver 7/1-17 at det farligste boligbobletegnet er troen på at boligprisene kun kan vokse.

Jeg var på visning forleden, og første bud var på kr 210 000 over prisantydning. Boligen ble til slutt solgt for cirka en million over denne!

Samfunnsøkonomen Kenneth Rogoff, som forleden besøkte Norge, bekymrer seg for den senere års boligprisstigning. Lave renter har over tid bygd opp en høy forgjelding i våre husholdninger. Belåningene tilsvarer mer enn fem ganger inntektene. Finanskrise, gjeldskrise, boligboble truer i horisonten.

Foreløpig løper hesten relativt kontrollert inn i framtiden. Som Okstad sa det, det er allerede en boligboble, men den har ikke sprukket ennå. Og det ønsker ingen skal skje.

En økning av styringsrenten vil kunne stagge prisene, men samtidig utgjøre en trussel mot betjeningen av lånene. Alle er tjent med å tøyle hesten. Føre den inn i et smulere og kontrollert trav.

Det er storting og regjering som må vise vei, og vi andre må vise solidarisk samfunnsansvar. Derfor: Lag en periode, i første runde på fem år, med forbud mot auksjonsmessig salg av private boliger. Forby budrunder!

Det settes en markedsanalytisk riktig pris, deretter legges boligen ut i markedet og de som er interessert melder seg på. Deretter foretas det en uhildet trekning og den som «vinner» kan kjøpe seg en bolig uten å halse av gårde i en prisdrivende budrunde.

Det skal selvfølgelig være lov til å selge under denne prissetting. Og er det mistanke om at pris forsøkes satt spekulativt høyt, skal det være rom for klaging til finanstilsynet/pristilsynet.

Boligprisene skal settes under administrasjon. En total rettferdig ordning som vil stabilisere boligprisene og bl.a. hindre spekulasjon i sekundær og tertiær boliger.

Alle bør kunne kjøpe sin egen bolig uten å bo seg i hjel. Nå drives boligprisene opp av dem som har for mye penger, av dem som gambler i boligmarkedet, av profitthungrige banker som «kaster» lån etter folk og kalkulerer inn et visst svinn som de senere får ettergitt av staten.

Dette bidrar også til et uønsket galopperende klasseskille i Norge.

Et politisk forslag om å ha staten som medeier i boligkjøp på 15 prosent, gir ingen stagging av prisnivået. Alle må vise samfunnsansvar, men staten må vise vei. Samtidig må staten gi incentiver til økt boligbygging, som igjen vil bli en viktig faktor for å tøyle boligprisene.

