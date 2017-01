Det er kun én konkurranse trønderhockeyen har noen sjanse til å vinne i dag

Saken oppdateres.

Jeg husker fremdeles hvor sjokkert jeg ble første gang jeg skulle på hockeykamp i Leangen i 2007. Jeg har vært på, eller har kjennskap til, alle arenaer for GET liga lagene i Norge. Hvis Trondheim og Nidaros skulle klare bragden å rykke opp i GET ligaen, er det kun en konkurranse trønderhockeyen noensinne vil ha sjanse til å vinne per i dag, men til gjengjeld med god margin: Den mest slitne og ugjestmilde hockeyarenaen i Norge.

Som innflytter stusser jeg mye på hvor lite interesse det er fra offentlig hold for hockeyen i Trondheim. Det er merkelig av et par grunner: Når Rosenborg var i GET ligaen hadde de tilskuersnitt på samme nivå som ulike topphåndballag i Trondheim (1600-1700 tilskuere). Dette klarte de å oppnå med et bunnlag i GET ligaen, på tross av Leangens tilstand og at hallen ligger avsides på et sted hvor bussen aldri går. Hockeyen har potensiale til å bli soleklart den største hallidretten i Trondheim. Med ny hall og topplag i Stavanger er tilskuersnittet der i overkant 4000, men med samme rammevilkår er potensialet i Trondheim garantert større.

Anbefalt sport for barn

En annen grunn til at en bør satse på hockey, er at ishockey faktisk er en høyt anbefalt sport for barn. Hvis du ønsker at barnet ditt skal utvikle styrke, balanse, koordinasjon, utholdenhet og samtidig ønsker en sport nærmest fri for skader fra 4-13 års alder, prøv hockey! Hvis du ikke tror meg, google Lerheim + hockey eller spør en fysioterapeut. Kapasiteten i de tre ishallene i byen er allerede sprengt, og jeg kan garantere at det er flere barn i Trondheim som ikke får spilt hockey på grunn av kapasitetsproblemer per i dag.

Nå leste jeg nylig at det er tatt initiativ til å bygge en storstue for hockeyen i Trondheim og at kommunen er bedt om å bidra med tomt. En storstue vil slå to fluer i en smekk, den vil avhjelpe den allerede sprengte kapasiteten og den vil bidra til et løft for muligheten til å ha et topphockeylag i Trondheim. I tillegg må jeg si at det ikke lenger vil være så flaut for Trondheim som by, at de ligger så milelangt bak alle andre i Norge, på anleggsfronten mener jeg.

Sju haller i Stavanger

Jeg var nettopp i Stavanger. I byen uten klimatisk forutsetning for hockey, har de per i dag sju ishaller og det planlegges flere. De har bygd Norges mest moderne arena som er så mye mer innbydende enn Leangen at det blir nesten latterlig å sammenligne. DNB arena i Stavanger brukes i tillegg til ishall til konserter, messer o.l. - og drives med overskudd.

Hvis ikke kommunen nå viser velvilje til å avhjelpe situasjonen, får de nesten forklare grundig hvorfor de igjen setter behovene til trønderhockeyen tilside og dermed også nedprioriter en av de mest sunne idrettene barn kan drive med.

Det er mange ildsjeler i hockeymiljøet i Trondheim som daglig gjør en fantastisk jobb. Nå fortjener de at også Trondheim som by stiller opp og prioriterer hockeyen. Personlig tror jeg politikere i Trondheim styres av egne fordommer og preferanser (se bare på hvordan andre idretter i Trondheim blir klart mer prioritert), men håper jeg tar feil. Det vil tiden vise.

