Vanlig norsk mager kost førte til at jeg ble 120 kg. Nå spiser jeg det ekspertene sier er farlig, og har fått et nytt liv!

Saken oppdateres.

Norske kostholdsråd er helt på trynet. Vanlig norsk mager kost førte til at jeg ble 120 kg. Uten at jeg kunne fatte hvorfor.

Jeg spiste helt etter helsemyndighetenes anbefalinger, og til slutt var jeg så fortvilet at jeg skrek meg til slankeoperasjon i 2009. Da gikk jeg ned 35 kg. Og spiste enda magrere og trente masse for å holde vekta.

Likevel snek kiloene seg sakte på igjen uten at det var mulig å holde dem unna, og i sommer var fasiten 10 kg pluss.

Mer bruk av fett

Da kom jeg ved en tilfeldighet over LCHF (low carb, high fat), et kosthold som reduserer inntaket av karbohydrater, og legger vekt på mer bruk av fett, rene matvarer som fisk, kjøtt, kylling, egg, fete meieriprodukter og alle grønnsaker som vokser over jorda.

Et kosthold uten sukker, ingen kornprodukter, ingen grønnsaker fulle av stivelse, ingen frukt men bær i stedet, og ingen tilsetningsstoffer.

Dette kostholdet holder insulinproduksjonen nede og har ført til at jeg har gått ned 12 kg på fem måneder, og vektnedgangen fortsetter. Jeg er aldri skrubbsulten lenger, men spiser når jeg kjenner at det er på tide.

Hevder det er farlig

I Norge hevder ernæringseksperter og helsemyndigheter at dette kostholdet er farlig. Men de svenske helsemyndighetene anbefaler LCHF. Det finnes en rekke forskere verden over som har vist at mange har nytte av å spise sånn som jeg gjør.

Alle blodprøver er fine, jeg sover bedre, er mye mer opplagt og orker mer. Sjekk gjerne ut anbefalingene og suksesshistoriene på www.kostdoktorn.se

For jeg har fått et nytt liv! Jeg tåler ikke karbohydrater spesielt godt, og det har jeg aldri visst. Og det er ikke bare jeg som mangler denne kunnskapen.

Og hvor stopper dette? Jeg var på full fart mot diabetes 2, selv om jeg gjorde alt for å holde den unna. Nå har jeg tatt tilbake kroppen og helsen min. Det kan du også om du slutter å høre på de norske kostholdsrådene.

