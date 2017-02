Det er lett å være tøff i kjeften. Jeg har også slengt med leppa om late arbeidssøkende, men så ble jeg høyst ufrivillig arbeidsledig

Saken oppdateres.

Det er lett å være tøff i kjeften. Det har også jeg vært. Slengt med leppa om late arbeidssøkende og at vi må stille krav. Jo da, jeg kjenner argumentasjonen.

Men så ble jeg arbeidsledig – høyst ufrivillig – og måtte forholde meg til Nav – denne ordningen som jf. D.D.E.-vokalisten avler snyltere og hvor Bjarne Brøndbos egne skattepenger misbrukes.

Hva er Nav?

Men hva er Nav? Det vet ikke Bjarne Brøndbo og flere av hans likemenn. Hele hans innlegg er basert på negative myter og stigmatisering som må motsnakkes, eller så blir løgnen en sannhet og mytene får feste seg og gi nok et stempel i panna på alle oss som i perioder er avhengig av Nav for å overleve.

Nav er å måtte forholde seg til et system som er fylt med støtteordninger som stadig endres. Noen ganger så kjapt at saksbehandlerne ikke kjenner til dem engang.

Et system fylt med saksbehandlingsfeil, hvor du stadig må søke for å gjenoppta rettigheter du allerede har fått og hvor individuelle tilpasninger er fraværende.

Ledelseslojal

En kultur som er så ledelseslojal at brukernes individuelle ferdigheter overses til fordel for et system hvor alle skjæres over en kam.

Et system hvor dine dagpenger regnes ut ifra hva du har tjent, og ikke ut ifra ditt behov. Det gjør at lavtlønnede som blir arbeidsledige er sjanseløse.

Et system som attpåtil ikke klarer å løse oppgavene selv, og som setter bort viktige oppgaver til firmaer med karriere eller kompetanse i navnet, og som gjør hele støtteordningen mer uoversiktlig enn hva den burde vært.

For hvilke retningslinjer jobber Navs høyt gasjerte konsulenter etter og vet Nav hva konsulentene driver med?

Skaper tapere

Nav er et system som underbygger forskjeller mellom folk og som skaper tapere.

Et system hvor du må jobbe hardt for å få oversikt og hvor ditt selvbilde blir utfordra gang på gang.

Og i dette systemet regnes jeg som en ressurssterk bruker – en som kan uttale meg og som purrer og purrer til jeg får et svar. De fleste Nav-brukere bukker under før de kommer så langt.

Tenk på det neste gang du leker samfunnsbevisst, Bjarne Brøndbo.

