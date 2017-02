Som vekter i tolv år har jeg fått et ubehagelig innsyn i hva unge spiser i langfriminuttet

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Jeg har jobbet som vekter i tolv år, og har derfor fått en unik mulighet til å gå rundt på de fleste matvarebutikker i Trondheim og omegn i disse årene.

Jeg føler at jeg har fått et særdeles godt og ubehagelig innsyn i barns/ungdoms spisevaner, blant annet i langfriminuttet på skolen.

Livsstilssykdommer

Her er det snakk om utrolig mange barn og unge som er i en kroppslig utvikling og som står i meget stor fare for å spise på seg livsstilssykdommer.

Jeg føler nå at jeg bare er nødt til å skrive dette innlegget og håper at alle foreldre tar et tak og snakker med sine barn/ungdommer om dette.

Det som kjøpes og spises er sjokoladekjeks/kjeks med sjokoladebiter, (veldig populært og du får en hel pakke til rundt kr 10).

Ellers går det i hveteboller (helst med sjokoladebiter), pizzaboller, wienerbrød, kanelboller, sjokolade, Coca-Cola og så til tider energidrikk som Burn eller lignende.

Foreldre som ikke vet

Så det er ikke rart at fedme og andre sykdommer fort kan komme snikende etter noen år, når de spiser dette så ofte som de gjør og kanskje hver dag.

Jeg tror det er veldig mange foreldre som ikke vet at det handles så mye snop som det gjør. Det er rett og slett skremmende.

Kanskje skolene skulle ha tilbudt god, varm og sunn mat som et fast innslag langfriminuttet. Kanskje barn og unge hadde blitt mer konsentrert i undervisningen da.

I stedet for å spise i seg en hel pakke med Safari-kjeks og bli slapp og ukonsentrert ti minutter etterpå.

