Jeg vet at jeg som elitesyklist klarer å irritere vettet av folk på veiene

Saken oppdateres.

I snitt tre-fire dager i uken sykler jeg til og fra jobb, med kraftig optisk lys foran for ikke å blende imøtekommende trafikk og to røde lykter bak.

Jeg bor i Tanem og jobber på Leangen. Oftest så sykler jeg langs Jonsvatnet, for der er det noe mindre trafikk, og noen ganger velger jeg å sykle en omvei for treningens skyld. I dag ble det en tur om Ytre Byneset, Klett, Melhus, Rødde og Tanem. En fin tur! Det ble to timer og 50 minutter, en fin treningstur på 63 km.

Stort sett går det jo bra, men jeg sykler mye, allerede i år har jeg passert 1.800 km. Så det er ganske vanlig at jeg er borti farlige situasjoner på veiene, men behøver det være slik?

Les oggså: Flaggene forsvinner i løpet av natta. Snorene dingler hjelpeløst og forlatt. Trist!

Skremmende

Det er skremmende å tenke på at min samboer også skal begynne å sykle til og fra Trondheim i vår. Skremmende fordi hun ikke er så flink til å lese veien og trafikken, heller ikke så flink til å beherske sykkelen, hun er med andre ord mindre erfaren enn meg på sykkelsetet.

I tillegg holder hun lavere fart på veiene, og jeg lurer på om det vil plage andre trafikanter, for jeg vet at jeg som elitesyklist klarer å irritere vettet av folk på landeveiene.

Og så tenker jeg på alle de unge, gamle som er enda dårligere trent og har enda dårligere reflekser og er enda dårligere til å beherske sykkelen.

Noen kommer til å dø på sykkel i år også, det er jo så godt som sikkert. Syklistene vil ut på veiene og sykle uansett, det kan man ikke stoppe, verden, veiene er for alle.

Fikk du med deg kronikken som krever at NTNU skal si unnskyld?

Bilistene må puste med magen

Bilistene bør holde hodet kaldt og puste med magen når de ser en syklist. En avstand på 1,5 meter er loven. Det er mange som overholder det og det er nesten like mange som holder enda mer avstand. Takk til dere!

Takk til dere som forstår at det kan være kjipt å trene 700 timer alene, og at det derfor er bedre å sykle i lag med en kompis, side ved side. Det er høyst nødvendig for å klare dette timetallet, og i tillegg er det jo tryggere.

Takk til dere som forstår at å sykle rolig på landeveier, spesielt i Norge, kan være utfordrende pga. Norges topografi og derfor er det absolutt viktig å sykle opp noen bakker svært rolig om man skal kunne gjennomføre treningene med god kvalitet.

Takk til dere som forstår at jeg ofte sykler på bilveien selv om jeg har fortau/sykkelveg like ved, fordi jeg er på en langtur på 150km. De korte strekningene på et par km med sykkelveiene gjør det direkte farlig om jeg skal svinge av og på bilveiene hele tiden, samt at det ofte er utkjørsler som krysser sykkelveiene, noe som øker sjansen for å krasje med en bil som ikke sjekker ordentlig om det kommer en syklist eller ei.

Les også debattinnlegget: Som vekter i tolv år har jeg fått et ubehagelig innsyn i hva unge spiser i langfriminuttet

Lover å gi klem

Takk til dere som forstår at når jeg holder 30km/t på sykkelveiene, så er det ofte farlig for andre syklister som holder 15km/t, og for gående som jeg kan skremme vettet av når jeg passerer dem i 30-50km/t.

Jeg er glad i hver og en av dere! Når dere ser en syklist med Estonia på ryggen en dag, stopp gjerne, smil og si hei til meg, så får du en klem av meg. Eller sett på varsellys når du har passert meg, så vinker jeg tilbake.

Takket være deg har jeg ikke mistet trua. Takket være deg satser jeg fortsatt på denne idretten, håper å vinne sykkelritt og finne mitt potensial. Dette er et av livsmålene mine. Du er med andre ord med å gjøre livet mitt fantastisk. For meg er ikke det å bli verdensmester det viktigste, men veien dit.

Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter