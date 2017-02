Jeg er 44 år og på desperat jobbjakt, men det ser ut som jeg er blitt for gammel

Saken oppdateres.

Er jeg for gammel for jobb?

Jeg er en mann på 44 år som ble arbeidssøkende (liker det ordet bedre enn arbeidsledig) for snart 3 år siden.

Da kjørte jeg drosje for et selskap lokalisert utenfor Trondheim. Så ble min sjef, drosjeeieren, pensjonist og jeg mistet jobben etter seks år. Siden jeg ikke hadde ansiennitet hos andre eiere, så ble det slutten på det jobb-kapittelet.

Siden sommeren 2014 har jeg søkt jevnt og trutt etter jobber, og har vært i noen jobbintervju uten videre hell. Som regel får jeg svarmail med «takk for at du søkte, men vi har gått videre med en annen kandidat». Noe som jeg har blitt veldig vant med.

Havner på sosialen

Det som kanskje ikke hvermannsen vet er at etter to år som arbeidssøker, så stopper arbeidsledighetstrygden, og da må man gå på sosialen, eller fattigkassa som det het før i tiden. Det er ikke noe man liker å gjøre, men for å overleve er man nødt.

Gjennom et bemanningsbyrå fikk jeg engasjement hos en bedrift i tre måneder før jul, hvor jeg stortrivdes. Der fikk jeg benyttet mine truckførerutdanning, som jeg fikk dekket av Nav etter flere måneders masing. Min CV er altså oppdatert med «Truckfører for klasse T1 til og med T4».

Så ble det stillstand. Jeg søker fremdeles etter jobb. Men får et lite inntrykk at jeg er for gammel. Det velges fra de yngre, og det er bra det at ungdommen kommer seg ut i jobb. Men jeg føler meg litt tilsidesatt, når jeg har søkt på den samme stillingen tre ganger (en kjent elektrokjede) og får avslag hver gang.

Jobbsøkerkurs

Jeg var også på et såkalt jobbsøkerkurs i regi av Nav. Der var det en tidligere butikksjef, på en kjent platebutikk, som fortalte at den kjeden utelukkende valgte personer mellom 18 og 30 år. Så med min lidenskap som platesamler, filmsamler og trommeslager hadde ikke en sjanse, da det ble utlyst stilling i den bedriften.

Så til slutt: Er 44 år for gammelt? Skal ikke lang og tro tjeneste telle?

Jeg er desperat etter å få en jobb, jeg er som poteten, kan brukes til alt. Har Truck T1 – T4, førerkort klasse B og C1. Om noen trenger en omgjengelig, arbeidsom, trivelig, pålitelig og ryddig mann på 44, så kan sikkert Adresseavisen viderebringe tilbud til meg.

