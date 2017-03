Saken oppdateres.

Midtbyen er Trondheims hjerte. Men bydelen møter stadig vekk konkurranse som handelsplass og samlingsplass fra andre bydeler og fra shoppingsentrene.

Vi fikk nylig høre at Mathallen skulle stenge dørene på grunn av mangel på kunder på hverdager. Credo forlater snart også Midtbyen. Det ville være et stort tap for hele regionen om sentrum var en plass folk kun pendlet inn og ut av for å jobbe og som ligger øde etter arbeidstid og i helgene.

For å tiltrekke folk til sentrum burde man se mot konkurransen: Midtbyen burde bli mer som et shoppingsenter. Det er lett å se hvorfor et shoppingsenter kan virke tiltrekkende, særlig for barnefamilier. Man kjører inn og parkerer bilen i parkeringsgarasjen. Man kan deretter vandre rolig fra butikk til kafé til restaurant. Ungene kan løpe fritt, uten at man må være redd for trafikken. Det finnes ofte lekeplass i shoppingsentrene.

Midtbyen kan oppleves på en helt annen måte. Å finne parkering kan være uoversiktlig, særlig hvis man prøver å finne gateparkering. Det er tung biltrafikk gjennom flere av gatene, inkludert travle handlegater. Dette fører til støy, forurensing og utgjør en fare for barn.

Men, med noen enkle tiltak kan man gjøre sentrum til en mye mer attraktiv plass å komme til. Det første er å forenkle parkeringssituasjonen. Man har godt med kapasitet i parkeringshusene i sentrum, særlig i helgene og på ettermiddagen. Gateparkering burde bli unntaket og ikke regelen. Ingen forventer å kunne parkere rett foran butikken i et shoppingsenter, og det er ingen grunn for at det er nødvendig i sentrum heller. Det kan gjøre det enklere for kjørende også. Skal man til sentrum, så vet man nøyaktig hvor man skal kjøre.

Gateparkering tar opp mye plass, og det kan frigjøres til å gjøre sentrum til en hyggeligere plass å være. Plassen kan gjøres om til utekafé, lekeplass, promenade, sykkelvei og mye mer.

Man forventer heller ikke å kunne kjøre gjennom et shoppingsenter, uten at det gjør dem mindre tilgjengelig. Det samme burde gjelde for midtbyen. Kjøremønstrene burde bli forenklet. Man kjører inn i sentrum, parkerer bilen og deretter kan man nyte byen i fred og ro.

Flere veier burde bli stengt for trafikk. Dronningensgate øst for Prinsens gate er et godt førstemål. Det aller meste av gateplassen i denne ellers idylliske delen av byen er tatt opp av parkerte biler og en underbenyttet veibane. Dette kan umulig være den beste utnyttelsen av dette arealet.

Vi kan også utnytte gatearealet bedre og gjøre trafikkbildet mer oversiktlig med å gjøre flere av hovedårene i sentrum til enveiskjørte.

Olav Tryggvasons gate, med sine mange butikker, kafeer og restauranter, kunne få ekstra brede fortau, plass til sykkel og likevel være tilgjengelig med bil. Enveiskjørte veier vil også forenkle trafikkbildet som kan slå positivt ut på både sikkerhet og bilkø.

Sist, så burde man senke farten i sentrum til noe som tilsvarer maksfarten til en bestemor på sykkel: La oss si cirka 20 km per time.

Høyere fart enn det fører først og fremst til at man kommer til rødt lys fortere. De som skal kjøre fra en side av sentrum til den andre vil finne at det går fortere å kjøre gjennom en tunnel. Og det var vel derfor vi bygget alle de tunnelene?

Om all trafikken gjennom sentrum holdt seg til under 20 km per time, ville alle oppleve sentrum som en tryggere, triveligere plass å være.

