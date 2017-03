Idyllen ble brutt av en brysk kommuneansatt med markeringsbehov

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Saken oppdateres.

Søndag 5. mars viste Bymarka seg fra sin beste side med flott vær, og alle skulle på ski.

Dette opplevde undertegnede gjennom og stå p-vakt for kommunen i Storsvingen. Byneset IL har tatt på seg jobben mot at laget får 30 prosent av inntektene.

Alle utfartsglade trondhjemmere var i godt lune denne dagen, og kom med bare hyggelige tilbakemeldinger. Det var til tider kaos når det gjelder antall p-plasser, men dette reagerer folk forskjellig på.

Plassen ble fort full og da var det å slippe inn en og en bil etter at noen var ferdig med turen og kjørt ut fra plassen.

Kaldt, men hyggelig

Jeg trives i sånne situasjoner og klarer å finne frem det mest hyggelig i meg.

Det var kaldt, varseltrekanten min ble overkjørt, kaffe rakk jeg ikke og femmila i VM gikk uten meg som tilhører.

Dette ble bagateller blant alle som hilste takk for seg, og hun dama som fikk smøretips gjennom swixappen og som kom tilbake med et smil om munnen.

Freden ble brutt

I det mest hektiske ble det selvfølgelig kaos ute i veien, og da ble freden brutt av en mann i skiklær/trikot som presenterte seg ved navn og opplyste at han jobbet med samferdsel i Trondheim kommune. Han ordla seg på en meget irettesettende måte og mente han hadde voldsom peiling på trafikk og parkering. Jeg ble oppfordret til å flytte meg lenger inn og slippe frem flere biler.

Jeg prøvde å forklare at jeg ikke har noen myndighet til å dirigere ute i veien, og at jeg hadde full kontroll med å ha støtfangeren på bilen som ventet på plass innefor hvitstripa. Men han fortsatte i en enda mer brysk stil med å beskylde meg for å lage farlige situasjoner ute i veien.

Jeg ble selv irritert, men har den egenskapen å tenke klart i stressede situasjoner. Jeg oppsummerte inne i meg at han skulle være glad for at han møtte en oppegående kar som meg som avviste hans ideer. Hadde noen hørt på han, hadde det blitt kaos i Storsvingen.

Ble irritert

Etter hvert ble jeg irritert og ba han på en noe ufin måte om å ta skituren sin, eller så fikk han hjelpe meg. Han svarte eller rettere truet om at han personlig skulle få avviklet denne ordningen med å gå til politiet.

En fillesak, men i ettertenksomhetens lys: Jeg står der frivillig i en refleksvest med Trondheim kommunes logo på, faktisk en slags kollega. Jeg spør mot bedre vitende om er det slik kommunens ansatte skal oppføre seg i sivil?

Jeg har ventet i to døgn med å skrive, så dette er ikke skrevet i affekt, men faktisk ble dette innlegget kvassere med å vente.

Jeg trenger ingen unnskyldning, men heller en oppfordring til alle frivillige som stiller opp om å følge gitte retningslinjer og ikke ta inn over seg slike ytringer fra embetsmenn med markeringsbehov. Jeg kommer heller ikke til å beklage meg for min noe bestemte ordbruk, det ble egentlig for mildt!

