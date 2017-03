Saken oppdateres.

Som Adresseavisen har rapportert, har Den kulturelle skolesekken i Sør-Trøndelag (DKS) og Trondheim kommune på et tidspunkt besluttet at en skrekkfilm med 11-års aldersgrense egner seg godt som kulturelt påfyll for 12-åringene våre.

I forbindelse med Kosmorama satte de opp filmen «Utburd» på programmet for elever på 7. trinn, noe som betydde obligatorisk oppmøte for ungene i skoletida.

Som foreldre visste vi at de skulle se film i regi av DKS den dagen, og da regnet vi med at de ville få oppleve et kulturuttrykk av høy kvalitet tilpasset aldersgruppen.

Ikke noe på kino å gjøre

Men «Utburd» er en film i sjangeren grøsser laget av masterstudenter ved NTNU. Den er helt sikkert en flott prestasjon av unge, uerfarne filmskapere, men hva har den i den kulturelle skolesekken å gjøre?

DKS er en nasjonal ordning som skal bidra til at ungene får oppleve profesjonell kultur av høy kvalitet. Dagbladet skrev, da filmen kom i 2014, at den ikke hadde noe på kino å gjøre.

12-åringer er barn

En grøsser om babyer som er satt ut i skogen for å dø (men som slett ikke dør) kan være hard kost for mange av oss, ikke bare 12-åringer. Filmweb skrev at filmen egner seg for ungdom/voksne. 12-åringer er ikke ungdommer, de er barn.

Selv fikk jeg hjem en 12-åring som var rystet av bildene han hadde sett.

Som voksen er jeg er glad jeg kan velge bort å se skrekkfilm. Det fikk ikke ungene våre anledning til.

Måtte forlate kinosalen

Mer enn ti prosent av elevene i denne ene klassen måtte forlate kinosalen før filmen var slutt.

Og enten vi har unger selv eller husker hvordan det var å være skoleunge, så vet vi at dette ikke er en enkel beslutning å ta når man sitter sammen med vennene sine i kinosalen. Det kan ha vært mange flere barn i salen som ikke hadde mot til å gå ut før det var slutt og som ikke sier noe til foreldre eller lærere dersom de blir redde.

Dette var en obligatorisk del av skoledagen og noen voksne hadde tatt et valg om at dette var en passende film for dem.

Ønsker større ydmykhet

DKS framstiller det som om dette var et problem for bare noen få elever. Jeg skulle ønske de kunne vært litt mer ydmyke. Selv om noen unger tåler dette godt, er ikke det et argument for at denne typen film skal settes opp i skoletida. Filmen er verken profesjonell, av høy kvalitet eller tilpasset aldersgruppen.

Jeg synes dette har vært slett håndtert av DKS og Trondheim kommune, både i forkant og i etterkant av visningen. Vi har fått en beklagelse fra skolen vår for at de ikke var mer årvåkne, men som foreldre har vi ikke fått noen forklaring fra de ansvarlige i kommunen eller DKS på hvorfor denne beslutningen ble tatt – og ikke minst, hvordan de har tenkt å kvalitetssikre programmet sitt framover. Kan vi stole på at framtidige arrangement i regi av DKS er tilpasset aldersgruppen til våre barn?

Jeg vil til slutt oppfordre 7. trinn-foreldrene til å snakke med barnet sitt om denne filmopplevelsen. Ungene fortjener å få høre at dette ikke var en film som passet for alle og at de voksne gjorde en feil når de satte den opp i skoletida.

