Fjern motivet på disse bleiene, Rema 1000

Kjære Rema 1000.

Jeg skal verken klage over Æ-appen eller vareutvalget deres.

Sannheten er at jeg er veldig fornøyd med dere. Dere har både god og billig mat. Lev vel-serien, som er Remas egen serie med trygge produkter for barn, er også upåklagelig.

Bleiene deres er billige, sitter godt og vi er i grunnen veldig fornøyd.

Nå har dere bleier med forskjellige motiv ut ifra alder. Så gøy for barna å se forskjellige dyr i ulike omgivelser!

Mindre koselig motiv

Men akkurat den bleiestørrelsen vi er på nå, vil jeg anse som mindre koselig: Glade dyr på sirkus. En smilende elefant balanserer på en ball. En tydelig fornøyd tiger hopper gjennom en ring. En sel som sitter pent og pyntelig balanserer en ball på nesen.

Men er ikke det hyggelig da? Nei, og jeg skal forklare dere hvorfor.

Da jeg var liten var jeg med bestefar på sirkus. Vi synes det var gøy å se dyr fra andre verdensdeler vi aldri hadde sett før. Det så ut som dyrene koste seg med å balansere en ball på snuten, eller å løpe rundt i ring mens publikum klappet og lo.

Hører ikke hjemme på sirkus

Det kan se fint ut fra menneskeøyne, men virkeligheten er en helt annen:

Bjørner som urinerer på seg selv, fordi de blir så stresset av å måtte gå og balansere på framlabbene. Elefanter som plutselig går amok, fordi de blir redde og stresset av mishandling.

Så sent som forrige uke så jeg en video av kameler og lamaer som rømmer fra sirkuset sitt i Norge, fordi de høyst sannsynlig ikke har det godt.

De hører ikke hjemme i et sirkus. Det gjør ingen dyr. Sirkus oppfyller ikke de medfødte kravene dyrene har som areal, temperatur og aktivitetsmuligheter.

De er ikke glade

Barn kommer mest sannsynlig aldri til å takke nei til å se på store, eksotiske dyr de aldri har sett før. Barn ser ikke forskjell på om en hund gjør et triks for en godbit, eller om en løve gjør et triks på sirkus.

Hvis vi fortsetter å fremstille sirkusdyr som glade og fornøyde, kommer ikke barn til å tro noe annet.

Ved å vise at vi aksepterer sirkus med dyr, vil også barna lære at dette er greit. Vi kan ikke fortsette å spille på barns uvitenhet, bare for å gjenskape glade barndomsminner.

Nå er det ikke opp til dere, Rema 1000, å avvikle sirkus med dyr. Det presset skal vi legge på politikerne. Men jeg setter presset på dere til å fjerne motivet på bleiene deres, som fremstiller sirkusdyr feil. De er ikke glade. De vil hjem.

