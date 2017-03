Hvorfor i alle dager får Koteng bygge på Olav den helliges grav?

Saken oppdateres.

Ivar Koteng er i ferd med å bygge et næringsbygg oppå Olav den helliges grav.

Hvorfor er det ingen som stiller et eneste kritisk spørsmål, når et byggeprosjekt er i ferd med å forringe et av byens kanskje viktigste kulturminner?

Trondheim har en ikke ubetydelig pilegrimsturisme knyttet til Olav den hellige og Nidarosdomen som hans gravsted. Funnet av Klemenskirken gjør at vi må skrive om historien og artikler på Wikipedia.

Tenkt dialog

Jeg forsøker å se for meg en tenkt dialog med en besøkende, og hvordan jeg som innbygger ville svart på følgende spørsmål:

Besøker: Hvorfor tillater dere bygging på helgenkongens gravsted?

Innbygger: Vel, byens politikere er kun opptatt av byfortetting, fordi det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge nært eksisterende vann- og avløpssystem. Klemenskirken ligger svært nær teknisk infrastruktur, så da er det lønnsomt å bygge der.

Besøker: Ja vel, men er det ikke noen myndighet som har oppgaven med å ivareta kulturminner her i landet?

Innbygger: Jo, men de har blitt bestekompiser med utbyggeren.

Besøker: Hva mener du?

Innbygger: Utbyggeren har brukt 11 millioner kroner av egen lomme til utgravingene, og arkeologene ble veldig glade for det. Riksantikvaren satte til og med sin beste mann på prosjektet, som proklamerte at dette skal vi få til sammen.

Besøker: Hva med media, da? Stiller ikke de kritiske spørsmål?

Innbygger: Nei, de lanserte i stedet utbyggeren som kandidat til å bli årets trønder.

Fredet kulturminne

Nå kan det være at noen føler seg truffet. Ivar Koteng har vært åpen om sin pengebruk, men Riksantikvarens habilitet i denne saken bør kunne diskuteres. Har Kotengs personlige utlegg på 11 millioner kroner påvirket saken bare det minste grann i form av goodwill, så er man i etisk trøbbel.

Klemenskirken er så vidt jeg kan lese meg til i kulturminneloven (paragraf 3), et automatisk fredet kulturminne, og omfattet av en vernesone på fem meter rundt selve kulturminnet. Det vil si, omtrent hele tomta til Koteng.

Riksantikvaren mener kulturminnet vil ivaretas gjennom å tilrettelegge et «rom» i Koteng-bygget. Jeg skjønner ikke hvorfor man skal være så defensiv, når bygget ikke engang er påbegynt.

Jeg foreslår at de som har noe de skulle sagt, setter en stopper for prosjektet. Kommunen kan i byens interesse finne en ny tomt til Koteng. Selv organiserer jeg gjerne en kronerulling for at Ivar Koteng skal få tilbake sine 11 millioner kroner, og legger 5000 kroner av egen lomme i potten.

