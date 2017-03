Håper Sp lytter til grasrota og går for gratis utdanning

Saken oppdateres.

Kunstgjødsel, pasteurisering og planteforedling. Uten akademia og forskere ville landbruket vært enda vanskeligere enn det er i dag. Denne helga arrangeres det landsmøte i Senterpartiet i Trondheim, et landsmøte der ledelsen har gått inn for et kraft-ig angrep på akademia og norsk velferd, stikk i strid med hva grasrota i partiet ønsker.

Forslaget som skal opp til diskusjon er å innføre skolepenger for internasjonale studenter. Det er et dårlig forslag. Få ting er viktigere i Senterpartiet enn grasrota, og store deler av grasrota i Senterpartiet har allerede tatt et tydelig standpunkt. Grasrota har sagt NEI til skolepenger og JA til gratisprinsippet.

For at vi skal kunne møte morgendagens utfordringer må vi være i stand til å tilpasse oss en stadig mer globalisert verden. Det blir naivt å tro at lille Norge skal klare seg alene.

Trenger impulser

Vi må kunne forstå hvordan forskjellige kulturer tenker og opererer. Vi trenger impulser fra andre land for å få til innovasjonen landbruket trenger og for å heve kvaliteten på utdanningen generelt. For at vi skal få til dette trenger vi et større mangfold i studentmassen, ikke et mindre.

Når Senterpartiet nå vurderer å gå inn for skolepenger for internasjonale studenter, er jeg nødt til å minne de på et par ting. Selv om det burde være unødvendig å minne Senterpartiet på at jordbruket og dets utvikling alltid har vært internasjonalt.

Siden de første husdyr ble temmet i Mesopotamia for tusenvis av år siden og frem til Norman Borlaug startet den grønne revolusjonen på 1970-tallet har vi alle lånt av hverandre. Dette må ikke stoppe nå.

Vi er midt oppe i en omstilling som omtales som det grønne skiftet. Vi kan ikke isolere oss og håpe at vi kommer gjennom dette på egen hånd. For at vi skal kunne utvikle den teknologien vi trenger for å kunne ta hele Norge i bruk er vi nødt til å dele kunnskap, erfaringer og perspektiver.

Usolidarisk virkemiddel

For at vi skal få den kvaliteten i høyere utdanning som vi alle ønsker så kan vi ikke redusere antall søkere. Feit lommebok er ikke synonymt med å være motivert, engasjert og kunnskapsrik. Det er enkel matematikk: Jo flere som søker jo flere er det å velge blant og vi kan velge det beste kandidatene. For at vi skal kunne velge studenter på øverste hylle må hyllene være fulle.

Skolepenger er et gjennomført usolidarisk virkemiddel som vil redusere mangfoldet i studentmassen, og skape et klasseskille i norsk høyere utdanning. De mindre institusjonene rundt om i vårt langstrakte land kan risi-kere å få et drastisk fall i andel internasjonale studenter. Dette kan få store følger for mangfoldet ikke bare på institusjo-nen, men også i lokalsamfunnet.

Jeg håper Senterpartiet lytter til grasrota og folket. Sørg for at skolepenger for internasjonale studenter ikke blir en realitet verken i nåværende eller kommende stortingsperiode.

Lytt til folket og stem JA til gratisprinsippet.

