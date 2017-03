«Da jeg selv var 15, fikk jeg høre at jeg måtte håpe på en mannlig sensor til eksamen, slik at jeg kunne sjarmere han»

Saken oppdateres.

Det er tre uker siden 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. Selv har jeg vært dårlig på å markere denne dagen, men jeg kjente jeg ble lykkelig da skolen ble pyntet med rosa ballonger og viste at denne dagen betydde noe.

Jeg mener at vi burde skape en verden der menn og kvinner har like muligheter til å gå uten klær, uten å være redd for seksuelle overgrep. Voldtekt og overgrep skjer gjennomsnittlig seks ganger hver dag. Voldtektsmenn unnskylder seg ofte med at «hun selv var skyld i det fordi hun hadde for lite klær på». Vel, du raner ikke en godteributikk heller fordi godteriet står til utstilling i vinduet?

Partylåter

Dette blir ikke tatt seriøst nok, i hvert fall ikke når gutter på 19 år synger «er du 13, er du med. Når du suger, så gå ned». Dette viser mange gutter og menns syn på voldtekt. Jeg er selv russ i år og synes IKKE slike partylåter er morsomme. De har til og med endret Amnestys voldtektskampanje «nei er nei» til «nei er ja». Selv mener jeg at slike sanger som er laget for «moro», fører til flere overgrep og voldtekter.

Vi må stå opp

Vi kvinner må stå opp for å endre denne undertrykkelsen. Hvis ikke vi kan stå opp for det vi har krav på, hvem vil gjøre det da? Samtidig hjelper det lite hva vi gjør, hvis menn ikke kan ta oss på alvor. Kanskje er det for sent, men vi kan i hvert fall påvirke våre sønners holdninger til kvinner.

I Norge lever kvinner fritt og vi får uttrykke oss slik vi vil. Selv mener jeg at hijab, nikab og burka ikke vil gjøre denne likestillingen noe enklere. Disse plaggene ble ikke først og fremst brukt for å vise sin religion, men for å vise mennenes makt over kvinner. De ble brukt for at mennene ikke skulle tiltrekkes av den kvinnelige kroppen. Dette blir motsagt med at kvinner i vesten blir undertrykt mer, fordi vi må kle av oss for å få respekt. Man skal uansett være stolt av å være en kvinne, ikke gjemme seg bort under en drakt fordi noen menn ikke kan beherske seg selv.

Menn må lytte

Vi må ikke være naive og tro at det ikke er kjønnsdiskriminering i vårt land. Kun en fjerdedel av topplederne her i Norge er kvinner. Ikke bare får mennene lederstillinger, men også bedre lønn. Vi lever i 2017, i verdens beste land, og kvinner blir fortsatt sett på som dem som vasker huset og er hjemme med barna. Til og med i jobben blir svært mange kvinner utsatt for verbale overgrep eller seksuell trakassering.

Det slutter dessverre ikke der. Da jeg selv var 15, fikk jeg høre at jeg måtte håpe på en mannlig sensor til eksamen, slik at jeg kunne sjarmere han. Er det virkelig det en kvinne må håpe på? Det skal vel ikke ha betydning om hvor bra kropp du har, hvor langt og fint hår du har eller hvor fine øyne du har? Det burde vært likegyldig for karakteren, men dette viser mange menns holdning til kvinner. Vi blir objekter, ikke mennesker.

Det er vår oppgave å få fram budskapet, men det er menns oppgave å lytte til det. Vi har også vært med på å bygge opp dette landet og denne verden. Kvinner er deres mødre og søstre, så vis respekt da gutter!

