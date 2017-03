(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Saken oppdateres.

For noen uker siden hadde jeg en opplevelse som får meg til å stille spørsmål om flybuss-sjåførenes oppgaver og ansvar på holdeplassene:

Jeg går av flybussen på holdeplassen ved Solsiden.

Jeg stopper opp litt på fortauet før jeg skal videre, og observerer at det stikker et par føtter ut fra det åpne bagasjerommet på siden av bussen.

En person er tydeligvis i ferd med å hente ut bagasjen sin, langt der innefra.

Bagasjeluka lukkes

Til min forskrekkelse ser jeg at bagasjeluka er i ferd med å lukkes. Med tanke på å signalisere til sjåføren, brøler jeg det jeg er god for, men dørene er lukket slik at sjåføren ikke kan høre meg.

Den som reagerer er vedkommende i bagasjerommet, som til alt hell trekker beina til seg.

En annen person løper fram til sjåføren, som får åpnet luka igjen. Ut av bagasjeluka kryper en forskrekket ung kvinne med en baby i en slags magepose. Det eneste hun får sagt er «I'm nervous!».

Jeg går selv fram til fremre bussdør, som fortsatt er lukket. Min tanke er å høre om sjåføren hadde registrert det som holdt på å skje, og kanskje han kunne ta en prat med kvinnen. Men i samme stund begynner bussen å kjøre videre, og sjåføren kikker kun på meg, rister på hodet og forsvinner.

Bussjåførerens ansvar

Mulig at jeg fikk avverget en svært alvorlig ulykke denne tirsdag ettermiddagen. Her mener jeg det er viktig å sette et søkelys på hvilket ansvar og hvilken praksis bussjåførene har på holdeplassene.

I dette tilfellet burde så klart kvinnen ha fått hjelp med bagasjen, men av hvem? Sjåføren eller noen andre?

Bør kanskje ledelsen i begge flybusselskapene på ruten ta en runde for å høre om noen av deres sjåfører kjenner seg igjen i den omtalte saken?

Er det noen rutiner som muligens bør ses på og kanskje forbedres?

Ønsker gjerne en reaksjon på det jeg har beskrevet.

