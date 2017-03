Jeg fikk høre at det var forkastelig ikke å være med på dette kjedebrevet

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Det går i disse dager et kjedebrev på Facebook, som mange blir oppfordret til å dele på sin egen vegg.

Den som deler innlegget forplikter seg til å gi penger til barnekreftsaken: En krone for hver «liker» og fem kroner for hver kommentar som knyttes til innlegget.

Så skal man sende utfordringen videre ved å tagge andre venner.

Flott tiltak

Jeg synes det er flott at man samler inn penger til Barnekreftforeningen. Det er absolutt ingenting galt med dette, men i dag fikk jeg oppleve på egen kropp hvor fort man blir plassert i bås om man sier pent og pyntelig nei takk til å bli tagget.

Jeg fikk høre at det var forkastelig ikke å støtte og være med på denne kjedebrev-innsamlingen.

Jeg lurer egentlig på hva Barnekreftforeningen har å si om dette?

Jeg forklarte til vedkommende som kritiserte meg, at jeg har mine hjertesaker som jeg støtter opp om. Jeg har ikke økonomi eller mulighet til å gi til alle saker som det blir samlet inn penger til via kjedebrev på Facebook av. For dette er jo ikke første gang.

Kan bli stemplet

Det blir et press om å være med på disse kjedebrev-aksjonene for ikke å bli stemplet som den teite kjerringa som ikke vil støtte barnekreftsaken og andre gode saker.

For meg handler det ikke om at jeg ikke vil, men min sønn har diabetes 1, min datter en sjelden diagnose som heter nevrofibromatose og selv har jeg ME.

Jeg har jobbet frivillig i Nevrofibromatoseforeningen i årevis. Jeg har også mistet min far i kreft og har tatt min tørn i frivillig arbeid der også. Men jeg kan ikke klare å gi til- og støtte alle, selv om jeg gjerne skulle gjort det.

Ny «tigge»-arena

Det er mange som føler seg presset av kjedebrevene til barnekreftsaken. Og det er andre gode formål som i like stor grad kan trenge støtte, så hvem skal bestemme når nok er nok på Facebook?

Er Facebook den nye arenaen for å «tigge» penger?

Hva mener Barnekreftforeningen om at det kan bli en «heksejakt» på folk som ikke blir med på kjedebrev-aksjonen?

For dette fikk jeg virkelig kjenne på i dag.

