Usportslig slåssing er godtatt som underholdning i ishockey. Det er noe svineri

Saken oppdateres.

Usportslig opptreden som slåssing ser ut til å være en vel etablert og godtatt gren som ekstra underholdning under ishockeykamper.

Er det bare greit for Norges idrettsforbund og Norges ishockeyforbund at ishockeyspillere under seriekamper og ellers slåss med bare knyttnever? At de helst slår etter ansiktet til hverandre kun i den hensikt å skade motspilleren? Og dette uten at det får andre konsekvenser enn noen minutters opphold i utvisningsboksen.

Les også dette debattinnlegget: Jeg fikk høre at det var forkastelig ikke å være med på dette kjedebrevet

Masseslagsmål

Av og til virker det også som om dommerne lar slåsshanene holde på litt med å slå fra seg før de griper inn, og det hele utvikler seg til masseslagsmål!

I fotball gis det rødt kort for en bevisst kroppstakling, noe som minimum medfører utvisning for resten av kampen og kanskje også for den neste.

Hvis fotballspillere hadde oppført seg på samme måten som ishockeyspillere, med å slå løs på hverandre så nesen knekker og blodet renner, så hadde de vel fått utestenging for resten av sesongen?

Les også debattinnlegget: «Da jeg selv var 15, fikk jeg høre at jeg måtte håpe på en mannlig sensor til eksamen, slik at jeg kunne sjarmere han»

Blodet silte

Jeg så et innslag på Kveldsnytt 19. mars, fra kampen mellom Oilers og Sparta. Der gikk spillere løs på hverandre og slo en rett høyre med bare knyttnever så blodet silte, uten at det fikk andre konsekvenser enn noen ekstra tilleggsminutter i utvisningsboksen. Det får meg til å stille spørsmål ved hvorfor disse gjentatte boksekampene – år etter år – blir godtatt av Norges idrettsforbund og Norges ishockeyforbund.

Frem til det siste har det vært et mangeårig forbud mot proffboksing i Norge. Det selv med bruk av dempende boksehansker. Men i ishockey tillater man at de tar av seg hanskene for å slåss, for der er bare knyttnever godt nok.

Denne usportslige slåssingen er rett og slett noe svineri som bør stoppes slik at det ikke brer seg fra senior- og ned til juniornivå.

Hør våre kommentatorer snakke om jålespråk, stygge bygder og litt politikk.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter