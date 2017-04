Flatås Lions-spiller kom gråtende til trening: Skulle jeg vært valgt bort?

Saken oppdateres.

«Det er grunn til å frykte at vi allerede beveger oss bort fra et samfunn «der det er ja til alle». Med så vel fostervannsprøve som NIPT-testen leter vi etter spesielle sykdommer, og det er fullt mulig å velge bort foster med for eksempel Downs syndrom. Det er utbredt politisk enighet om at vi ikke ønsker et sorteringssamfunn. Vi er allerede på vei i den retningen.»

Dette mener Adresseavisen i sin leder for noen dager siden.

Les også: Satte i gang løvene og salmesangen

Så debattprogram

Klar tale, og jeg tenker på spilleren på Flatås Lions som kommer gråtende til trening. Han hadde sett et debattprogram om det å velge bort barn i mors liv som hadde Downs.

-Er jeg en av dem som skulle ha vært valgt bort?

Jeg ser fortvilelsen.

– Ble du valgt bort?

Så kommer smilet.

– Nei, jeg spiller jo på Flatås Lions!

Fikk du med deg dette debattinnlegget: Barna kjenner på skam over fire senger på ett lite soverom

Feilfritt samfunn?

Hvilket samfunn er det vi ønsker oss? Det perfekte? I så fall, hvem av oss er perfekt? Feilfri?

Snart 21 år som leder/trener for Flatås Lions har vist meg verdien i alle. Det handler om å se mennesket bak diagnosen, og jeg tror at et samfunn som utvikler seg mot et sorteringssamfunn blir et fattig samfunn.

Vi mister mennesker som gjør samfunnet varmere og rausere. For noen år siden skrev jeg boka «Gull verdt» og fikk intervjue prinsesse Märtha Louise:

- Jeg føler at jeg lærer noe hver gang jeg er sammen med mennesker med Downs syndrom. Deres måte å si rett ut hva de mener. Har de lyst å gi en klem, så gir de den. Jeg tenker på alle de gangene jeg har vært på nippet til å si noe, men sensurerte meg selv, eller at jeg ikke har turt å klemme noen eller si noen trøstens ord. Jeg tror verden hadde blitt et bedre sted dersom vi turte å være litt mer som dem, sa prinsessen.

Opptatt av debatt? Les innlegget: Det er feigt og direkte feil å gi personalet skyld for at avdelingen vår stenges

Ikke sorteringsidrett

Det er disse vi nå står i fare for å sorterer bort. Har vi råd til det? Eller er de rett og slett blitt en økonomisk belastning i samfunnet?

Vi bygger palasser, men har ikke råd til å gi mennesker med spesielle utfordringer rett til et fullverdig liv. Jeg er så utrolig stolt over idretten. Min egen klubb, Flatås IL, og alle som ønsker idrett for alle. Vi driver i alle fall ikke sorteringsidrett!

Så vil jeg takk foreldrene jeg har lært å kjenne gjennom arbeidet i Flatås Lions. Livet har ikke alltid vært lett, men de kjemper for sine barn. De har lært meg så mye om kjærlighet, og når de ser barna utfolde seg på fotballbanen i idrettsglede, og når de ser at de mestrer, ja da lyser de av stolthet!

Det er rett og slett ingen å miste. Så kjære politikere, hvis dere virkelig mener at vi ikke må utvikle oss mot et sorteringssamfunn, så still heller opp med økonomi og tilrettelegging, i stede for å tilby fostervannsprøve og NIPT-test.

Hør våre kommentatorer snakke om Ap-krisen, tigging og media som nyttige idioter.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter