Uansvarlig å la barnetogene samles i byene 17. mai

Saken oppdateres.

Politiet i Bergen har forbudt en skole i Hordaland å arrangere det tradisjonelle 17. mai-toget på E39.

Begrunnelsen er at politiet behøver ressursene de har for å ivareta sikkerheten i Bergen sentrum.

En fornuftig avgjørelse, men en langt fornuftigere avgjørelse ville det vært om skolene i samarbeid med kommuner og politi ville bestemme at skolenes barnetog skulle arrangeres lokalt, i stedet for felles tog i de største og mest utsatte byene, som Oslo, Bergen og Trondheim.

Sikkerhet først

Mange vil selvsagt protestere om et slikt vedtak skulle komme, men sikkerheten for barn bør være viktigere enn fellestogene.

For i dagens verden kan jublende og syngende barn på få minutter bli forvandlet til en masse av døde og sårede.

Vi må ikke la terroristene vinne, hevder noen, og argumenterer med arroganse: Alt skal gå slik det alltid har gått! De skal se at vi ikke frykter dem!

Tryggere lokalt

Vel, jeg tviler sterkt på om følelsene til det norske folk har noe å bety for terroristene. De slår til hvor de har bestemt seg for å slå til, uansett om «modige nordmenn» klynger seg sammen til et 17. mai-tog eller ikke.

Jeg mener: Det er både naivt og manglende ansvarsfølelse å la barnetogene samles i byene.

Jeg tror barna ville more seg like meget – og føle seg trygge – om togene går lokalt.

Barn er ikke uvitende om hva som har skjedd av terror i byer i andre land – også nær oss.

