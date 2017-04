Saken oppdateres.

Kommunesammenslåing er i vinden og vil ha betydning for folkerøsten og ivaretakelse av vårt langstrakte land. Danmark har erfart kjøttvekta. Klæbu kommune fikk et nakkeskudd!

Sammenslåingsprosessen i Klæbu bevitnet ensidig arbeid for å få egen kommune nedlagt. Nå skal vi bli byens beste bydel.

Klæbyggen mottok et gjennomarbeidet hefte fra sin kommune, om alle fordeler en sammenslåing ville gi. Politikerne arrangerte folkemøte, noe som for min del fortonte seg som en forlovelsesfest. Forlovelsens lystige glans oste ut over de fremmøtte og mange lot seg blende av nyforelskelsen.

Les også kommentar: Jeg er bekymret også. Bekymret for at mange politikere ikke er modige nok.

Ikke noe «Braveheart»

Majoriteten av Klæbus politikere gjorde en imponerende jobb for sammenslåing. De ville bare gå «over bekken». En overhengende økonomisk trussel skapte redsel, det hvite flagget ble heist. Strategien var JA! Det var lite som vitnet om noe «Braveheart». Kommunen hadde ingen William Wallace.

Denne prosessen har etter mitt skjønn kun vært drevet av en makt og vilje til å få til ekteskapet. Et «tvangs»ekteskap som nok vil bli styrt med rå makt i fremtiden. Jeg er unådig i min kritikk, jeg klarer ikke å se annet enn et brutalt overgrep mot en taus part – kommunen!

Kjære byboer, bryr du deg om Klæbu? Klarer du å se Klæbu som din beste bydel? Når veien er blitt bedre og det blir industriell utbygging i foten av Vassfjellet, da er Klæbu en «navle». Vil du komme flyttende hit?

Opptatt av debatt? Les også: Jeg har svart belte i å være mamma og merker en stadig større etterspørsel etter godis

Ikke rettmessig behandling

Jeg er nok en av Klæbus inngrodde negler og mener mye ble usagt. Min oppfatning er at kommunen aldri fikk en rettmessig behandling. Et ja til sammenslåing var rådende lenge før jeg bråvåknet!

Den politiske viljen til å legge ned kommunen ga et ensidig glansbilde. Jeg applauderer de kommuner som bruker tid, setter søkelys på betydningen av å «være» eller «ikke være». Respekt! Dette er kommuner med stor respekt for sine røtter, sitt folk og som ser forbi nesa.

Hva er så årsaken til min kommunes fallitt? Ble «nei» tiet i hjel? Hvorfor gikk vi for et JA? Gikk vi til et reelt valg? Sven Egil Omdal sa, 4. juni 2016, «Bare ja er gyldig svar!» Han pekte på politikernes krav til valgdeltakelse og å godta resultater.

Mer debatt: Uansvarlig å la barnetogene samles i byene 17. mai

Stemme på et luftslott

Valgdeltakelsen i Klæbu var ikke overveldende, men svaret var «riktig» – YES! Kjære klæbygg, jeg tror mange avga sin stemme på en illusjon om et luftslott. Jeg gremmes over at kommunen ikke fikk en bedre behandling. Den fikk aldri en sjanse. Jeg sitter igjen med følelsen av at kommunen måtte ofres. Min overbevisning er at med politisk vilje for selvråderett hadde kommunen samlet blitt sin egen Wallace.

Klæbu blir nok en bydel av lik stor betydning som Bratsberg og Byneset ble på 60-tallet. Det handler om geografisk avstand. Det er ikke bare å klippe og lime. Klæbu er ei bygd, en utkant som i all sin prakt burde fått stått, like rakrygget som våre Eidsvollsmenn, som egen kommune. Jeg sier «unnskyld kommunen», for at verken jeg eller noen andre hadde det som måtte til for å være din Wallace.

Du fikk aldri din advokat, du fikk aldri en stemme, du ble bare dømt. Unnskyld!

Hør våre kommentatorer snakke om Ap-krisen, tigging og media som nyttige idioter.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter