Natteravnene følte skyld for den store bota mannen fikk for urinering

Kjære politikere, gi oss flere urinaler ved skjenkestedene i byen!

Det er en utfordring for våre frivillige natteravner, som tar vare på sårbare ungdommer som har fått for mye å drikke fredags- og lørdagsnatta, hvordan de skal forholde seg til alle som trenger å urinere.

Hvor kan vi lette trykket?

De spør natteravnene: «Hvor kan vi lette trykket?» Men den ene grønne urinalboksen i Fjordgata er ikke nok synlig, den har rykte for ikke å være ren nok, den ligger for langt unna klyngen av utesteder, og den har for dårlig kapasitet.

Sist helg måtte natteravnen tilkalle politihjelp til en situasjon i Gaubækveita, uheldigvis for den mannen som akkurat da urinerte der.

Natteravnene følte seg skyldig i den store bota vedkommende fikk, fordi urinering i nærheten av nedre del av Nordre gate skjer uten at politiet bøtelegger synderne. Følgen er urinlukt langs vegger og veiter i området og utrivelige forhold både på den ene og andre måten.

Urinal opp av bakken

La oss få et urinal i nedre del av Nordre.

Det er altfor lite med et i Fjordgata og ett på oversiden av Torget for å betjene alle «trengte» etter midnatt fredags- og lørdagsnetter.

Vi har hørt at det finnes urinal som kommer opp fra bakken de aktuelle nattetimene i byer ute i verden. En idé å kopiere?

Sist vi tok opp dette med politikere i byen fikk vi vite at det er bra med urinaler. Det er positivt feil for dem som er ute på nattetid.

