Jenter og gutter på 13 år skal ikke ha behov for å kjøpe rynkekrem eller slankepiller

Dagens tenåringer tilhører generasjon Instagram. De måler seg i prestasjonen de oppnår på Instagram og andre sosiale medier. Likes og kommentarer er hva det handler om, og ikke hvem du er når skjermlåsen skrus på. Ikke et nytt tema for debattinnlegg, men et viktig tema å snakke om.

Flere ganger har jeg overhørt på bussen, at «herregud æ har nesten ikke fått likes, folk må tru æ e en taper» av tenåringene i denne generasjonen.

Jeg skjønner det, liksom. At selfien som du har brukt to timer og 270 bilder på å få lagt ut må få et visst antall likes, og at du blir kjempeskuffa om det ikke skjer. Det er hardt arbeid, og det må gi resultater.

Millioner av bilder

Samtidig som jeg sitter og skriver dette, så legges det ut millioner av bilder av jenter og gutter som gjør at du sitter igjen med en klump i magen, og følelsen av å ikke være fin nok, eller bra nok.

Jeg husker så godt ei jente som skrev et innlegg i en sminkegruppe, at hun sleit så mye med selvtilliten, fordi uansett hvor mange bilder hun tar av seg selv, eller hvor mye sminke hun bruker og kjøper, så blir hun aldri like fin som de andre hun ser på Instagram.

Dette var noe som traff meg rett i hjertet, og som var veldig tungt å lese. For det verste er at det finnes så mange som henne her i Norge. Det finnes så mange tenåringer med press fra både skole, trening og sosiale medier, som ville fått enhver av oss voksne til å bli utbrent etter to uker.

Det finns uendelig mange sminkevideoer og tips til å få drømmekroppen på nettet. Ei jente eller en gutt på 13 år skal ikke ha behov for å kjøpe rynkekrem eller slankepiller, eller glede seg til dagen de blir 18 slik at de kan bruke konfirmasjonspengene på operasjoner eller «fillers».

Skal finne seg selv

Dette er tiden hvor disse tenåringene skal finne seg selv, og bli egne individer med egne meninger, og som etter hvert skal bygge seg opp en selvtillit som gjør at de kan takle framtidas utfordringer. Men de er omringet av et utseendebesatt kaos som vi unge voksne har lagt til rette for. Vi er blant dem som forteller hvordan de skal sminke seg så de blir ugjenkjennelig og like kjendiser som allerede er operert og «fylt» opp.

Statistikken på spiseforstyrrelser og depresjoner har økt kraftig de siste årene. 1 av 10 ungdommer rammes av depressive lidelser eller tanker, og her sitter vi og propper dem fulle med reklame og en illusjon av at du er vellykket om du har tusen likes på selfien din.

Vi må slutte å distansere oss fra det. Vi må steppe up og trekke hodet ut av sanden. Vi må slutte å tro og uttrykke at det som gjør oss flinke, vakre og til individer er det vi viser fram på sosiale medier. Vi lever i et allerede isolert og selvopptatt samfunn, og samfunnet er ikke bærekraftig om fremtidens unge voksne vil leve av sponsing fordi skolen har blitt tøffere, å få jobb er blitt vanskeligere, og det å skape relasjoner utenfor sosiale medier er blitt mye skumlere.

Jeg håper etter hvert at politikerne tar sitt ansvar og innfører strengere krav til operasjoner, at skolen blir overkommelig, og at vi, som unge voksne, klarer å gi et ærligere bilde av oss selv.

For livet er mye mer enn et retusjert utseende og sosiale medier.

