Pass på at ikke Campus-prosessen løper løpsk

Tirsdag 9. mai møtes ordfører Rita Ottervik og NTNU-rektor Gunnar Bovim til campus-debatt på Samfundet.

Samlokaliseringen av universitetet er en fantastisk gave til Trondheim, men studentene ser fire underlige aspekter som har utmerket seg til nå:

Prosessen går for fort

Prosessen har gått utrolig fort. Balansegangen mellom å snu hver stein i søken etter det beste alternativet, og rask fremdrift kjemper mot hverandre.

Var det virkelig ett av de 37 utkastene som ble presentert i vinter som skulle forme byen og universitetets fremtid? Du kan få mye moro for 10 milliarder kroner. Det finnes flere spenstige løsninger enn å bare bygge ned all park.

Kanskje burde man ført alleen fra Hovedbygget direkte over Trekanttomta, gjennom Bunnpris og ned til Nidelva. Det hadde vært gøy! Da hadde man kunnet bygge litt i Vestskråningen.

Kjeklingen må ta slutt

Kjeklingen mellom ordfører og rektor må slutte.

NTNU skal bygge landets beste universitet. Kommunen har gjort et prematurt vedtak om ikke å bygge i Høyskoleparken. På den andre siden truer NTNU med å lage et nytt Dragvoll ved Lerkendal.

Da er det godt at rådhuset og hovedbygningen møtes på midten, nemlig i debatten på Samfundet tirsdag. Vi bør fokusere på hva som har gjort at Trondheim er Norges beste studieby, og bygge videre med det som sentrum.

Sentrum mer enn Midtbyen

Vi kan ikke snakke om sentrum som kun Midtbyen. Sentrum inkluderer nå Solsiden, Bakklandet og etter hvert Brattøra.

Campus skal ikke inn i Midtbyen, men sentrum skal inn i campus. Universitetet bør samlokaliseres rundt Gløshaugen, da trenger vi at sentrum utvider seg dit også.

Elgeseter bru er det motsatte av en barriere, og dersom studentene har flere grunner til å bruke begge sidene av brua, vil studentene lettere se at Trondheim er mer enn en studieby som man flytter fra etter endt studie.

Ikke bare lokalisering

Vi må snakke om mer enn lokalisering. Vi kan få et byintegrert campus i Elgesetergate, eller et lite byintegrert campus i Midtbyen. Eller omvendt. Det er utforming, funksjon og kombinasjonen av fagfelt som nå må prates om.

Hvordan skal nye campus henvende seg til byen, skape møteplasser og tverrfaglig samarbeid? Man kan starte med å sørge for at NTNU og Studentsamskipnadens planlagte bygg i Elgesetergate 10 ikke får samme innadvendte fasade som Handelshøyskolen. Ikke gjør samme feil to ganger.

Pust i bakken

Til slutt er det viktigste at vi ser på hva som er oppgaven til NTNU. Det er å utvikle byens universitet, og det skal blant annet gjøres ved samlokalisering.

Nå gjelder det å ta en pust i bakken så ikke prosessen løper løpsk, slutte småkranglingen og snakke om mer enn Midtby vs. Elgeseter.

Samlokalisering av NTNU er fantastisk, ikke fordi man får opp mot 10 mrd. til byutvikling, men fordi man nå har muligheten til å bygge Norges beste universitet, by og kunnskapssamfunn.

