Det er ofte i det personlige møtet viktige endringer skjer, men Nav tvinger brukerne over på nettet

I januar skrev regjeringen: «I løpet av 2017 stenger de analoge FM-nettene for riksdekkende radio. Lurer du på hva overgangen vil bli for deg? Her finner du svar om det digitale radioskiftet.»

Begrunnelsen var at det skulle bli bedre radio og flere kanaler.

Nav-skryt

I november 2016 skrøt Nav av at «Nå skal Nav reise til brukerne». Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sa at «Nav skal møte deg der du er. Du vil få se et mer mobilt Nav som ikke er bundet til kontoret. Nav reiser ut til brukerne og på arbeidsplassene, og de har med seg fullt brukerutstyr (!) på nettbrettet eller PC-en» tegner og forklarer Hauglie ovenfor VG.

Men Hauglie ser ut til å ha tapt en kamp i regjeringen. For i mai 2017 kan vi lese i et rundskriv at Nav nå skal ha mer «målrettet hjelp» og at Nav innfører en ny såkalt «kanalstrategi».

Det er som å høre NRK og regjeringen si: «I løpet av 2017 stenger de analoge Nav-kontorene for brukere. Lurer du på hva overgangen vil bety for deg? Her finner du svar om det digitale skiftet i Nav».

Færre personmøter

Nav skal ha færre personmøter og ber brukerne om å ta kontakt over telefon eller over nettet. Det er oftest i det personlige møtet at viktige endringer skjer. Ved å tvinge brukerne over på nettet, blir det større avstand til dem som bestemmer.

Det ser ut til at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har fått for mye makt.

Eller så er det statsminister Erna Solberg som 28. april sa at «politikk for fremtiden handler om å digitalisere og ruste samfunnet for digitalisering. Dette gjennomsyrer regjeringens arbeid på alle områder».

Døra lukkes

Denne gjennomsyringen har rammet Nav for fullt.

NAV reformen ble solgt inn med slagordet «En dør!». Denne døra holder nå på å bli lukket.

La oss beholde rehabiliteringen av syke og yrkesvalghemmede.

Nei til Navs nye politikk med «kanalvalg» og dabifisering av norsk helse- og velferdspolitikk

