Vi ønsker den støvete og støyende trafikken bort fra boområdene våre

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Natteravnene følte skyld for den store bota mannen fikk for urinering

Pass på at ikke Campus-prosessen løper løpsk

Jenter og gutter på 13 år skal ikke ha behov for å kjøpe rynkekrem eller slankepiller

Elgeseter er mer enn et veikryss, Ole Wiig

Det er ofte i det personlige møtet viktige endringer skjer, men Nav tvinger brukerne over på nettet

Saken oppdateres.

Veitrafikkstøy kan medføre alvorlige helseproblemer.

I en studie fra Canada, nylig publisert i The Lancet, er det påvist en økt risiko for utvikling av demens for personer som bor nær en trafikkert vei. Denne risikoen skyldes antakelig en kombinasjon av luftforurensning og støy.

Dette kommer i tillegg til at støy gir økt risiko for blant annet hjerte/kar-sykdommer.

Les også: Her er de viktigste tiltakene for å redusere trafikkstøy

Les også: Håper kona slipper å gå med støvler til bunaden 17. mai

Farlig støy

På samme måte som luftforurensning, så bidrar støyeksponering til tap av friske leveår. Det vil si at personer som sliter med sykdommer eller dårlig helse kan dø tidligere, dersom man i tillegg utsettes for trafikkstøy.

Folkehelseinstituttet har anslått dette tallet til cirka 200, altså flere enn det antall som blir drept i trafikken årlig (jf. kronikk i Adresseavisen 2. mai 2017).

Alle vi som er berørt av gjennomgangstrafikk i boområdene våre ønsker denne ekstra støy- og støvbelastningen bort og ut av boområdene.

Opptatt av debatt? Dette innlegget er lest over 170.000 ganger: Mammahjertet blør. Jeg ville mye heller hentet en full russegutt hjem klokka fire om natta enn å se han bøyd over pc-en på gutterommet

Trygg oppvekst

Vi ønsker best mulig og trygge oppvekstvilkår for barna våre, og vi ønsker gode rekreasjonsmuligheter der vi bor, som gir helsegevinst.

Politikere, dere som er folkevalgte og satt til blant annet å ivareta og utvikle gode og helsefremmende boområder: Ta ansvar!

Stopp store utbyggingsprosjekt som fremmer mer støv og trafikkstøy, som gir helseplager og som utsetter våre barn for trafikkfarlige situasjoner, inntil veinettet er utviklet i takt med den økte trafikken.

Mer debatt: Det er ofte i det personlige møtet viktige endringer skjer, men Nav tvinger brukerne over på nettet

Utbyggingsprosjekt

Store utbyggingsprosjekt er i de senere år gjennomført på sørsiden av Trondheim og nye byggeprosjekt står i startgropen.

Vi trenger overordnede planer for trafikkavviklingen i forkant av utbyggingen. Den økte trafikkbelastningen hører ikke hjemme i boområder, heller ikke i gamle veletablerte boområder.

Min oppfordring: Stopp all gjennomgangstrafikk i boområdene våre!

Hør våre kommentatorer snakke om Krf-landsmøtet, regjeringskabal og teatersjef-søkere

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter