Jeg tror tv-serien «13 reasons why» får unge som sliter til å se hva det gjør med alle rundt

Det er mye snakk om Netflix-serien «13 reasons why» («13 gode grunner») i disse dager. Noen hyller den, mens andre mener den er for skildrende.

Jeg har vært nødt til å se den stykkevis fordi den treffer meg. Jeg har vært nødt til å ta pauser, da serien tar meg tilbake til vondere tider.

Mange snakker om at «13 reasons why» romantiserer selvmord. Forskere mener den vil ha negativ virkning på unge som sliter.

Mener tvert imot

Jeg mener tvert imot at tv-serien er viktig. Ja, den skildrer selvmord, voldtekt, mobbing og mange andre ting hovedpersonen «Hannah» gikk igjennom før hun valgte å begå selvmord.

Men når alt fokuset i media ligger på det at «Hannah» begikk selvmord etter en rekke forferdelige hendelser, så overser man det serien egentlig handler om: De som sto «Hannah» nær, de som måtte leve videre uten henne.

Akkurat dette er det jeg tror gjør denne serien så viktig, for det er det jeg sitter igjen med.

Det som dro meg tilbake

For en stund siden tenkte jeg på- og planla å ta mitt eget liv. Men det som alltid dro meg tilbake fra tankene og planene, var alle jeg visste måtte leve videre uten meg.

For til tross for at jeg følte meg verdiløs og uelsket, så visste jeg innerst inne, at foreldrene mine, familien, de få ordentlige vennene jeg hadde, måtte fortsette å leve med at jeg ikke orket å kjempe mer.

De kom til å bli sittende igjen med ett stort tankekaos og en haug med ubesvarte spørsmål, de kom til å bli sittende igjen med en stor del av smerten jeg selv bar.

Dette gjorde inntrykk

Det er nettopp dette som gjorde inntrykk på meg med «13 reasons why». Ikke «Hannahs» kassetter, hennes «avskjed». Men «Clays» kamp for å forstå, hennes foreldres kamp for å finne sannheten, finne ut hvordan datteren deres kunne forlate dem slik.

Jeg tror og håper at denne tv-serien får unge som sliter, og har tanker om å avslutte livet, til å se hva det gjør med alle rundt.

Og at de prøver å kjempe videre, om ikke for seg selv, så for alle rundt seg, til de til slutt klarer å kjempe for seg selv.

