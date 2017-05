Lite visste jeg om hvor glad han var i naturen da jeg bestemte meg for at han skulle bli kjæresten min

Saken oppdateres.

Dette skal handle om kjøreregler, fart og annet herk vi ikke bryr oss om.

Sorry, men det ser ut til at respekten for regler og forordninger er for nedadgående i trafikken.

Etter over førti år med daglig kjøring i byen, må jeg bare si meg enig i politiets vurderinger av kjøreadferden rundt omkring.

Økt problem

Problemet har etter mine observasjoner økt.

Senest torsdag 11. mai var politiet i gang med laser ved Storås, som endte i fire førerkortbeslag og flere bøter i en 50-sone.

Politiet burde etter min mening også rigge opp noen kamera her og der i byområdet og se hvordan enkelte bilister oppfører seg.

Her følger tips om to steder som garantert kan produsere inntekter til staten og holde førerkortpressa i gang:

Raser over brua

Nederst i Prinsens gate f.eks. Bilister bruker i rushtida venstre felt, med påbudt svingretning til venstre, med å sprenge og flette seg inn til høyre inn i Olav Tryggvasons gate. Jeg har febrilsk sett etter skilting om fletting, men ser det ikke noe sted.

En annen plass som burde vekke interesse er Kroppan bru mot byen ved avkjørsel til Omkjøringsvegen.

Rigg opp et kamera og se alt som skjer i løpet av et døgn.

Det er ikke lite. Biler i 80–90 km/t raser over brua i midt- og venstrefelt og kaster seg inn i høyrefila opp mot Omkjøringsvegen, selv om køa i høyrefeltet går i 70 og 80. Helt utrolig.

Rene mordforsøk

I løpet av en uke ser jeg opptil flere tilfeller som jeg karakteriserer som rene mordforsøk. At det for det meste går bra er et under.

Men holdningene til hvordan trafikksikker kjøring skal foregå etter vegtrafikkloven bekymrer meg mer. Jeg tror virkelig at hele trafikkopplæringen burde revideres, og ressursene innrettes slik at vi slipper å sitte med hjertet i halsen hver gang vi er ute med bilen.

UP burde sette enda flere sivile biler inn i trafikken og kjøre kontinuerlig etter utvalgte strekninger for å luke dette svineriet ut. Skrekkvideoer ligger ute på nettet, med filmsnutter av livsfarlige forbikjøringer som burde vekke interessen til de rette myndigheter.

Få satt inn ressurser og få disse hodeløse galningene vekk fra trafikken, jo før jo heller. Helst før!

