Det er uhørt å sette kvinner og eldre opp mot hverandre, og mene at den ene er viktigst

Saken oppdateres.

Det er ille når Arbeiderpartiets Martin Kolberg, som er 68 år gammel og sittet på Stortinget i uminnelige tider, uttaler i Aftenposten 16.08. 2017, at kjønn er mye viktigere enn alder på Tinget.

Han fortsetter med at det er krevende å sitte på Stortinget, og at man må ha en spesiell mental og fysisk kraft for å legge ned den nødvendige innsatsen. Han avviser at det er et demokratisk problem at det blir få representanter over 60 år etter stortingsvalget i høst. Selvfølgelig er det viktig med kvinner på Stortinget, men aldri har vi hatt en så oppegående og aktiv pensjonistgruppe i Norge som i dag. Vi utgjør nesten 1/3 av befolkningen og skulle vært representert deretter. Det er uhørt å sette to menneskegrupper opp mot hverandre og mene at en er viktigst og at den gruppen virkelig betyr noe. Er dette virkelig Norge i 2017?

Det er en skam at politiske partier ikke har krav om representasjon fra alle grupper på sine valglister; menn, kvinner og pensjonister. Vi burde vært representert ut fra hvor stor gruppe vi utgjør i samfunnet, og vært plassert på valglistene slik at alle aldersgrupper og kjønn blir representert på Tinget, i fylkesstyrer/ bystyrer og kommunestyrer. Arbeiderpartiets Marit Nybakk fra Ap har sittet 30 år på Tinget. Hun er ikke den eneste. Det er på tide å gjøre politikerfunksjonen til et åremålsvalg. Du velges inn for fire år og kan gjenvelges maksimum tre ganger før du skiftes ut. Det vil skape politisk innovasjon og utvikling i langt større grad enn dagens valgordning. Viktig er det også at det kommer folk inn i styre og stell som har yrkeserfaring.

Det stilles store krav til det å være politiker på heltid, og oppgaven passer ikke for alle. Men slik er det med alle yrker. Ikke alle egner seg som lærer, sykepleier eller butikkansatt.

Det er for ille med politikere som diskriminerer en tredel av Norges befolkning, slik Kolberg gjør med sine uttalelser.