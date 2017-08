Feminisme handler om niåringen som føler at hun må ha falske negler

Saken oppdateres.

Jeg blir overrasket hver gang jeg får spørsmålet «hvorfor er du feminist?» Feminisme handler om at jeg og min bror skal ha like muligheter, at vi skal ha mulighet til å tjene like mye og at begge føler seg like trygge på veien hjem etter å ha tatt en øl på byen.

Feminisme handler om at sjefen min ikke skal føle på en «risiko» ved å ansette meg til fordel for min bror. Om at jeg ikke skal være redd for å bli voldtatt og at jeg ikke skal føle på et press for å operere underlivet mitt. Feminisme handler om at jeg ikke skal bli undertrykt og at jeg og min bror skal ha rett til like mye tid med barna våre i framtiden. Det handler om at min bror ikke skal bli presset til å ta minst mulig pappapermisjon. Feminisme handler om at venninna mi ikke skal være redd for å ha sex med kjæresten sin fordi hun har «for store» kjønnslepper og om at venninna mi, som ble gravid som 19-åring, skal ha mulighet til å beholde barnet sitt, uten å tenke på hva alle andre sier. Feminisme handler om at venninna mi ikke skal føle skyld for at hun ble voldtatt på en fest, og at jenter i Norge ikke skal være redde for å anmelde voldtekt i frykt for å ikke bli hørt.

Det handler om at jenter i Norge ikke skal være redde for å ta abort etter uke 12 i frykt for å sitte foran tre ukjente - som oftest menn - i abortnemnda og forklare den lite hyggelige historien sin. Feminisme handler om venninna mi som er redd for å beholde barnet sitt, og om den andre venninna mi som er redd for å ta abort.

Det handler også om at flere jenter i Norge er «sugarbabes» og «eskorter». Feminisme handler om bestemora som kjempet for stemmerett og mora som måtte være hjemmeværende. Det handler om jenta som føler at hun må ha falske negler i en alder av ni år for å være bra nok, og om deg som føler på kroppspress.

Feminisme handler om deg som ikke fikk jobben fordi du er kvinne, deg som er redd for å ta abort og deg som er redd for å dra hjem fra byen. Feminisme handler om deg som kjempet for rettighetene dine for 100 år siden.

Feminisme handler om deg som kjemper for rettighetene dine nå. Feminisme handler om deg som pappa, som ikke fikk nok tid med barnet ditt. Det handler om deg som mamma, som føler deg tvunget til å være hjemme fra jobb.

Feminisme handler om broren min, om mamma, om pappa og om venninna mi. Feminisme handler om søstera mi på ni år. Feminisme handler om farmor og mormor. Og om farfar og morfar. Feminisme handler om meg. Og det handler om deg.

