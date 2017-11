(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Trd.by-lesernes villeste opplevelser: Sanna og Stig møtte Game of Thrones-stjerne

Her passerer over 200 lastebiler i døgnet. Vi ser fra verandaen at støvet ligger som ei tykk tåke på veien

To RBK-spillere får 8 på børsen

Bruttern: - Fryktelig tungt for guttene

Tenk at noen mente at Aurora i Nidarosdomen var en dårlig idé! 6

Vi var to pasienter – en ble mye bedre, en annen døde

Saken oppdateres.

Når det gjelder Fylkesveg 885, Bratsbergvegen, har noen tydeligvis glemt hva som ble bestemt av kommunen:

Da massedeponiene kom ble det vedtatt at drivere av deponiene må sørge for jevnlig spyling og kosting av veien ved mye leiresøl og støv på våte og tørre dager. Hvis ikke dette blir gjort, så skal det vanke dagbøter.

Det opplyste Statens vegvesen på et møte i Bratsberg helselag, men jeg har ennå til gode å se noe resultat av dette, for rengjøringen er ganske fraværende.

Les også: - Her tør jeg ikke bevege meg på kveldstid

Enorme støvplager

Som beboer på Bjørkmyr ser jeg med stor bekymring på utviklingen.

På tørre dager er støvplagene ganske enorme. Vi ser fra verandaen vår at støvet ligger som ei tykk tåke oppe på veien.

På regnværsdager er det ei ganske tykk hinne med ei suppe av leire, jord og vann som flyter på veien. Likevel vil kommunen opprette enda et massedeponi i øvre Bratsberg.

Opptatt av debatt? Les også: Mamma ble gitt opp av legene. Nå er jeg redd det samme skal skje meg

Utrivelig bomiljø

I dag er det veldig utrivelig å bo på Bjørkmyr.

Jeg har observert over lengre tid at det har blitt en enorm trafikkøkning av lastebiler og tungtrafikk. Det passerer i snitt over 200 lastebiler i døgnet som medfører betydelig mer støy til nesten alle døgnets tider.

Hvordan blir det når enda et massedeponi kommer?

Mer debatt: Skal Kina bygge Norge?

Dårlig vedlikehold

Bomiljøet og trivselen på Bjørkmyr er blitt kraftig redusert etter denne eksplosive trafikkøkningen.

Og vedlikeholdet av Bratsbergveien er særdeles mangelfullt. Det er ikke asfaltert noe som helst de siste 3–5 årene, på tross av en enorm slitasje på veien.

Fortsetter dette, så er det snart ikke mulig å bo på Bjørkmyr. Men vi som bor her blir aldri hørt. Det ser ut som at all skitten skal leveres på Bjørkmyr.

Hør våre kommentatorer snakke om trafikk og restriksjoner i Midtbyen, nettkampanjen #metoo og innholdet i skolen

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter