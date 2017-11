Jeg fant til slutt kassen og kom meg ut, fullstendig utmattet og med skjelvende knær.

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Gjør historiske funn under Britannia-oppussing

Tar ikke på seg skylda for Kil/Hemnes omstridte nedrykk

Nær halvparten av lærerne har vært utsatt for vold og trusler

Høyt oppe over nye kampfly

Røper detaljen som ødela fjorårssesongen for Petter Northug

Ny lekkasje kan knuse Russlands OL-håp: – Et enormt gjennombrudd

Nå er det så dårlig stemning blant sykepleierne at det bruser i trærne ved St. Olav

Ta deg noen dager her, da. Så får du se hva vi driver med på akutten. Prøv å stå i det vi står i en eneste måned

NFF har stor forståelse for den fortvilte situasjon som KIL/Hemne har havnet i

Saken oppdateres.

Kjære Ikea.

I dag skulle jeg en kjapp tur innom varehuset som dere har på Leangen for å sjekke en benkeplate i kjøkkenavdelingen.

Jeg er dårlig til beins, men heldigvis har dere heis opp til andre etasje og møbelavdelingen.

Les også Kari Hovdes kommentar: Tradisjonen tro håper jeg at mine nærmeste utsetter julehandelen til det siste.

Veien ut

For å komme til benkeplata måtte jeg gå gjennom omtrent halve etasjen. Etter ferdig utført besiktigelse, var tiden kommet for å finne veien ut, helst den korteste, ettersom beina ikke helt spiller på lag.

Etter å ha spurt tre ekspeditører fant jeg muligens korteste vei til heisen og tok denne ned. Her er det ikke tillatt å gå ut der man kom inn, så da er det bare å tråle seg gjennom hele første etasje for å komme til kassen og utgangen.

Opptatt av debatt? Les: Sønnen min ser lengselsfullt på nybakte rundstykker, men må ta til takke med halvgamle knekkebrød

Snarveier, står det

Her var jeg innom fire ekspeditører for å finne korteste vei. Snarveier, står det på skiltene. De er jammen ikke lett å finne for en som ikke er kjent der inne.

Jeg gikk med pilene, mot pilene, og endte opp der jeg kom fra i jakten på utgangen. Halvveis på ferden hadde jeg gråten i halsen.

Det ser så enkelt ut på skiltene; bare en rett strekning gjennom avdelingene som øyensynlig ligger som perler på en snor.

Jeg fant til slutt kassen og kom meg ut, fullstendig utmattet og med skjelvende knær.

Mer debatt: NFF har stor forståelse for den fortvilte situasjon som KIL/Hemne har havnet i

Være litt reale

Kjære Ikea. Jeg skjønner at det er for å tjene penger at dere tvinger kundene gjennom hele varehuset, men det vil jeg bare ha sagt: Det er skikkelig dårlig gjort!

Folk med dårlig helse er nærmest ekskludert fra å kunne handle hos dere. Vær litt reale heller, og lag en skikkelig snarvei.

Inngangen og utgangen er jo naboer med hverandre. Her kunne det passet fint med et utropstegn!

Hør våre kommentatorer og gjest Tore O. Sandvik snakke om kollektivtrafikken i Trondheim og vold i trondheimsskolene

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter