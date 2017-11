De «legger seg» på støtfangeren for å skremme meg til å kjøre fortere

Saken oppdateres.

«Alle» kjører for fort. Jeg forsøker etter beste evne å fremstå som en lovlydig bilist, blant annet ved å overholde fartsgrensene – og jeg er ingen «hattkaill» i trafikken bare for å ha sagt det!

Kjører jeg i rekke med flere biler i en 50-sone og kommer til en 30-sone, skjer det samme stadig vekk: Jeg senker farten til 30 km/t, mens bilene foran meg fortsetter i 50, og bilene bak plutselig ligger rett bak meg og sikkert irriterer seg over den tregingen foran. Man bør jo absolutt ha i tankene at grunnen til at det er 30-soner, er som regel at det ferdes barn i området!

På hovedveger hvor fartsgrensene er 80 og 90 km/t, opplever jeg ofte å bli tatt igjen av svære vogntog, som har det forferdelig travelt. Disse kommer seg naturlig nok ikke så lett forbi, så da benytter de ofte taktikken med å legge seg «på støtfangeren» min for å «skremme» meg til å kjøre fortere eller å kjøre til siden for å slippe dem forbi. Jeg spurte et par trailersjåfører en gang om det ikke er fartsbegrensere på disse store bilene, etter som de til stadighet tar meg igjen. Da fikk jeg til svar at jeg har ikke noe med å bestemme hvor fort de skal kjøre!

Det prøver jeg ikke på heller, men når de tar meg igjen, skal ikke jeg være nødt til å øke farten eller å svinge av vegen for at de har det travelt!

Hadde politiet hatt tid og ressurser til å ha flere fartskontroller, hadde de fått store ekstrabeløp inn i statskassen.

Men uansett – JEG kommer til å fortsette med å være en lovlydig bilist!

