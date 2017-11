(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Det er vanskelig å kunne delta i festrusen for de nye kampflyene

«Dere kan ikke få barn uten hjelp», sa han, og jeg kunne ikke forstå at hun fremdeles elsket meg

De «legger seg» på støtfangeren for å skremme meg til å kjøre fortere

Jeg har vært på lekeland og restaurant, og er sjokkert over foreldres bruk av mobil når deres barn leker

Saken oppdateres.

Norske foreldre overser barna sine.

Jeg er sjokkert over foreldres handlinger og holdninger til bruk av mobil når deres barn leker, enten det er på restaurant, lekeland i Trondheim eller på andre steder.

Dette etter å ha vært på Leo's Lekeland, Kaptein GulliX lekepark på Sirkus Shopping, Egon i Søndre gate og andre aktivitetssteder for barn rundt omkring i Trondheim, sammen med min samboer og vår gutt på 3 år.

Les også: Seks unge var sju dager uten smarttelefon

Tragisk å se

Jeg som pappa er og blir sjokkert over hvor mye denne mobilen betyr for foreldre. Det er tragisk å se at så mange ikke greier å legge bort mobilen sin.

To små barneøyne som prøver å få kontakt med foreldrene sine gang på gang. De viser tydelig med kroppsspråk og med øynene: Se på meg mamma og pappa! Se på hva jeg gjør!

Men nei, mammaens og pappaens øyne og fingre er limt fast til mobilen!

Opptatt av debatt? Les: Min oldefar ble gasset i hjel. Var han røyken i Auschwitz-drinken på nazifesten?

Grenser til omsorgssvikt

Det blir nesten på grensen til omsorgssvikt når foreldre bryr seg mer om å sitte med mobilen (sjekke nyheter, Facebook etc.) istedenfor å være med på leken med sitt/sine barn, se og følge med når barnet leker og vil vise mamma og pappa at man er flink til å skli på en rutsjebane og lignende.

Dere aner ikke hvor mye det betyr for barnet deres at dere er til til stede og følger med og ikke sitter med øynene ned i mobilen.

Mer debatt: De «legger seg» på støtfangeren for å skremme meg til å kjøre fortere

Kastet bort tid

Tre ting er viktig: Det å bli sett, det å bli forstått og det å bli hørt.

Håper at dere en dag får en tilbakemelding fra barnet når det er blitt større og kan si ifra:

Mamma og pappa, jeg skal i hvert fall ikke bli så veldig avhengig av mobilen som dere! Dere har kastet bort mye tid på denne mobilen framfor å leke og være 100 prosent til stede sammen med meg.

Hør våre kommentatorer og gjest Tore O. Sandvik snakke om kollektivtrafikken i Trondheim og vold i trondheimsskolene

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter