Norskledet Nato-styrke inviterer til åpent skip i Trondheim

Det er den norske fregatten KNM Roald Amundsen , den belgiske fregatten BNS Louis-Marie , som sammen med den tyske tankeren FGS Spessart , kommer til Trondheim. Skipene kommer lørdag og blir liggende til tirsdag.

Søndag er det åpent skip om bord på de to fregattene i to timer, 13.00-15.00. De ligger da ved pier 2 kai 11 og 12, ved Brattøra i Trondheim.

Har øvd langs kysten

Skipene utgjør for tiden Natos stående Maritime Styrke «Standing NATO Maritime Group One» (SNMGS1), som de to siste ukene har deltatt i to store mulitnasjonale øvelser langs Vestlandskysten. Øvelsene er «Dynamic Guard», der det øves hovedsakelig på elektronisk krigføring og luftvern, og Marinens årlige øvelse «TG 17-1» som blant annet er en del av utdanningen av nye ubåtsjefer.

Norskledet Nato-styrke

Slik Adresseavisen har omtalt tidligere denne uken, overtok Norge kommandoen over styrken 14. januar i år. Norge skal lede denne hele 2017.

Sjef for styrken er nå flaggkommandør Ole Morten Sandquist.

- Gjennom trening og øving forbedrer vi vår militære evne og samtidig reduserer vår reaksjonstid mot enhver potensiell trussel. Det er viktig at Nato behersker operasjoner i allierte farvann for å effektivt kunne forsvare hverandre om nødvendig, sier Sandquist i en pressemelding.

Skifter i sommer

Sammen med en internasjonal stab om bord i den norske fregatten KNM Roald Amundsen skal Sandquist lede styrken frem til juli. Da overtar en ny norsk styrkesjef og fregatten KNM Otto Sverdrup.

- Det er tredje gang Norge leder denne styrken, og det er første gang vi skal lede den et helt år. Det er viktig at vi tar ansvar for egen sikkerhet, og gjennom deltagelse i Natos stående maritime styrker fyller vi en viktig forpliktelse på vegne av Nato, sier Sandquist.

Ut over i deployeringen, og ved behov, vil styrken tildeles flere fartøyer, ifølge pressemeldingen.