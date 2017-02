Saken oppdateres.

Politiet meldte på Twitter like før klokka 18.00 at kjøpesentret City Lade ble evakuert. Dette skyldtes et lite branntilløp i lysarmaturet.

Politiet kom raskt til stedet.

Tipsere på stedet meldte like etter at besøkende fikk komme inn igjen.

Like etterpå ble det meldt på Twitter at brannvesenet har avstilt alarmen, og politiet oppretter en rutingemessig undersøkelsessak.