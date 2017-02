Mistet lappen etter å ha kjørt på kvinne (75)

Ulykken skjedde i Trondheim 18. november 2015. Ifølge Fosna-folket , som omtaler dommen, fikk sjåføren i 20-årene 21 dagers betinget fengsel for å ha kjørt på den 75 år gamle kvinnen. Det var 50-sone på stedet og mannen skal ha kjørt under fartsgrensen. Kvinnen pådro seg imidlertid alvorlige skader i sammenstøtet og ble liggende i veibanen.

Sjåføren erkjente ikke straffskyld da saken gikk for Sør-Trøndelag tingrett nylig, men domstolen kom til at 21 dager betinget fengsel var passende. Mannen mister i tillegg lappen i ett år og tre måneder. Retten mente likevel at mannens uaktsomhet ikke hadde vært grov, skriver avisa .

