110 millioner til bioteknologisenter

Høsten 2015 finansierte Forskningsrådet opprettelsen av et virtuelt nasjonalt senter ved NTNU, "Digitalt Liv Norge", og seks tverrfaglige forskningsprosjekter.

Nå bevilges 110 millioner til seks nye prosjekter tilknyttet senteret, noe som innebærer en fordobling i antall prosjekter. Det skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

Stor bredde

Tre av prosjektene tar for seg henholdsvis nedbryting og bruk av trevirke, vevsdyrking og nye måter for fremstilling av omega 3.

I det fjerde prosjektet skal forskerne bruke mikroorganismer til å utvikle en mer energivennlig prosess for betongproduksjon.

Det femte prosjektet setter Universitetet i Tromsø på listen over samarbeidspartnere i senteret. Her handler det om å finne nye antibiotika som ikke så lett skaper resistens, basert på bioprospektering og marine molekyler. Det sjette er et informasjonsprosjekt som skal bryte ned fordommer mot den nye teknologien.

Et nasjonalt lag

- Det er særlig gledelig at Tromsø har fått et prosjekt. Tromsø har vært en viktig aktør underveis i etableringen av Senter for Digitalt Liv Norge, og gjennom dette prosjektet blir senteret enda mer et nasjonalt lag, sier Trygve Brautaset, professor ved NTNU og senterleder for Digitalt Liv Norge i pressemeldingen.

Han påpeker at prosjektene som er innvilget, er veldig tverrfaglige med helt klare innovasjonspotensial.