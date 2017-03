I kø kl. 06.00 for å kapre sin femte designerveske

Saken oppdateres.

- Jeg elsker Michael Kors, stråler Hammar med en brun skinnveske fra luksusmerket Michael Kors. En lommebok i samme merke er også med i handleposen.

Hun var en av mange handleglade som hadde tatt turen til klesbutikken Høyer i Kongens gate lørdag morgen for å handle salgsvarer på Toilldag. To ganger i året har alle butikkene i Midtbygruppen i Trondheim en salgslørdag med rabatter på inntil 60 prosent på utvalgte varer. Og folk lar seg friste, og det er særlig foran butikker med klær i høyere prisklasser at folk stiller seg i kø lenge før åpningstid klokka 09.

- Ikke mulig i Tyskland

Maria Hammar er opprinnelig fra Tyskland, men har bodd i Trondheim de siste fem årene. I like mange år har hun vært på Toilldag, og hun tar seg fri fra jobb akkurat disse lørdagene.

- I Tyskland er det ikke mulig å gjøre slike salgskupp på luksusmerker, og dette er den femte Michael Kors-vesken jeg har kjøpt på salg i Norge. Veska koster egentlig 3400 kroner, men i dag var den satt ned til 1400 kroner. I Tyskland må du ut med 4000 for samme veske, sier Hammar som var nummer tre i køen da hun møtte opp klokka 06.

Lisbeth Arnstad, medeier i Høyer, sier Toilldag er god butikk totalt sett.

- Men for å unngå tap, kan vi ikke redusere prisen med mer enn 60 prosent. Det er veldig mye folk på Toilldagene, men generelt er høstens Toilldag bedre – flere ønsker å kapre parkas og ullvarer til lave priser på høsten.

Gir bort bunadssølv

Gullsmeden Strømsnes i Nordre gate er også et populært mål på Toilldag. Bunadssølv og diamantringer på salg førte til en lang kø tvers over gågata et kvarter før åpningstid.

- Er dere klare?

Det er bare noen minutter til kundene slipper inn og daglig leder Oddveig Sollie står parat foran inngangsdøren og pepper opp sine ansatte.

Og der gikk startskuddet! Student Torine Haugmark fra Verdal er en av dem som slipper først inn. Hun møtte opp klokka 07.10 med mål om å kapre et av de ti bunadsbeltene i sølv som er lagt ut for salg. Og det greier hun.

- Jeg skal uansett ha et slikt bunadsbelte og synes det var verdt å fryse et par timer i kulda når tilbudet er såpass bra. Nå skal jeg hjem og varme meg, det blir neppe mer shopping, smiler Haugmark.

Daglig leder Oddveig Sollie og resten av den kvinnesterke staben på Strømsnes er rutinerte og serviceinnstilte denne dagen.

- Det er sånn det pleier å være hos oss på Toilldag, dette er vi forberedt på. Men så vidt jeg kan se, er det enda mer folk enn i fjor høst.

Det første kvarteret etter åpningstid taper gullsmeden penger. De gjeveste salgsvarene tjener de ikke fem øre på, sier Sollie.

- Praktisk talt gir vi bort bunadssølvet, så det er ingen tvil om at dette er gode kjøp for kundene. Men selv om vi taper på noe, er omsetningen totalt god, sier Sollie.

Gått på en salgssmell

Utenfor Retro-butikkene i henholdsvis Nordre gate og Carl Johans gate er det lange køer før åpningstid. I Carl Johans gate er det anslagsvis 95 prosent menn som venter på at dørene skal åpne. Slips til en tier og rimelige kvalitetsdresser lokker åpenbart mannlige kunder. Ronny Nyheim Næss (26) skal – nok en gang – kjøpe seg en dress fra Tiger of Sweden.

- Jeg kjøpte en dress på Toilldag i fjor høst, men nå er jakken blitt for liten. I stedet for å kjøpe ny jakke, kjøper jeg like gjerne en ny dress – det blir uansett rimeligere. I tillegg satser jeg på et par jeans.

Han handler gjerne på salg, men ikke så mye ellers i året.

- Sparer du eller bruker du penger?

- Forhåpentligvis sparer jeg. Når det er sagt, så har jeg gått på noen salgssmeller. Jeg har et par jeans med merkelappen på hengende i skapet hjemme, samt et par sko som ikke er pakket ut av esken.

Kompisen Håkon Leirvik peker på at supersalg har en egen mekanisme som får deg til å kjøpe.

- Konkurarranseinstinktet slår inn, og du tenker «yes, jeg kapret akkurat den buksa foran noen andre». Men det betyr ikke at du nødvendigvis trenger akkurat den buksa, illustrerer Leirvik med et glis.

29. året med Toilldag

70 prosent av butikkene i Trondheim sentrum er medlemmer i samarbeidsgruppen Midtbyen, og butikkene har mulighet til å være med på toilldag-konseptet. I år er det 29. året med Toilldag, og daglig leder Kirsten Schultz i Midtbyen management sier denne salgsdagen innebærer rekordomsetning sammenlignet med en vanlig lørdag.

- De taper kanskje på enkelte salgsvarer, men totalt er omsetningen god. Det som gjør dagen populær, er at folk har mulighet til å kjøpe sesongens varer til en lav pris, sier Schultz.