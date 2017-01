Nesten én million så «Valkyrien»

Saken oppdateres.

Men totalt 929.000 seere er uansett ikke nok til å slå «Kampen om tungtvannet». 2015-serien dro hele 1.259.000 seere på premieren. Men «Valkyrien» gikk likevel ut fra start med bedre oppslutning enn fjorårets «Mammon», der første episode ble sett av 692.000, melder Kampanje .

Seerandelene for «Valkyrien» var på 47,8 prosent for første episode, og 49 prosent for andre episode som ble vist rett i etterkant. Andre episode ble sett av 813.000 lineært og 32.000 på nett.

Her kan du lese Adresseavisens anmeldelse av «Valkyrien»

– Alle store dramaserier vil alltid måles mot det som har vært størst. «Kampen om tungtvannet» var veldig stort da det ble sendt, uten at det betyr at «Mammon» eller «Valkyrien» er smått. Sånn sett kan det tenke at hvilket som helst TV-program vil ha en utfordring med å måle seg, sier analysesjef Kristian Tolonen i NRK til Kampanje – og mener NRK nok må vente en uke til før man ser hvor stor «Valkyrien» blir. (©NTB)