- Det er veldig få som vet hvor hardt jeg egentlig jobber

Som barn var Carina Dahl fra Trondheim aktiv med både sang og dans. Hun deltok flere år på UKM, og var med som danser på VG-lista. I 2005 ble hun «Årets Gatebilbabe», men det var ikke før hun som 19-åring i 2006 ble en kjent fjes for mange da hun deltok i «Big Brother».

- Gatebilkonkurransen startet med at det var et danseshow hvor jeg hadde full koreografi. For min del har det alltid handlet om at jeg er glad i underholdning.

«Big Brother» hjalp musikkarrieren

I «Big Brother» var hun en av de siste som ble stemt ut, og var isolert i huset i over 100 dager.

- Jeg hadde nok ikke valgt det i dag, det har noe med alderen å gjøre. Jeg var 19 år og hadde det gøy, sier 30-åringen.

Hun forteller at da hun først fikk spørsmål om hun ville delta, tenkte hun umiddelbart nei.

- Men jeg har jo alltid holdt på med musikk, så jeg tenkte at det var en fin måte å nå ut med den. Jeg brukte muligheten litt strategisk.

Før hun gikk inn i «Big Brother»-huset, hadde hun allerede to singler klare. Den ene ble sluppet mens hun var inne, og den andre like etter hun kom ut.

- Realityprogrammet hjalp meg absolutt med å nå ut med musikken. «Big Brother» var ganske populært på den tiden, så når du gjør en god figur klarer du å nå ut.

Selv tror hun at det sikkert hadde vært bedre å få frem musikken sin på en mer tradisjonell måte, men presiserer at det var mange om beinet og et valg hun gjorde der og da.

Dattera til «Diesel»

Dahl er datteren til artisten Morten «Diesel» Dahl, og forteller at det har vært fint å ha en far i samme bransje.

- Han har støttet meg, og kan mye om musikk, men det har ikke bare vært fordeler med å ha han som far. Jeg har kanskje måttet bevise ekstra mye at jeg har noe å komme med.

Dette er noe som ifølge Dahl har ført til at mange tror det har vært lettere for henne enn for andre å jobbe i musikkbransjen. Hun forklarer at hun i flere år banket på dører i Stockholm før hun fikk platekontrakt.

- Pappa har vært som hvilken som helst far, og har støtta meg, men det er mitt talent og arbeid som gir resultatene.

Populær i Polen

Dahl flyttet til Stockholm etter hun kom hjem fra «Big Brother» og ga ut ny musikk. I løpet av disse årene var hun flere ganger i Polen, hvor musikken hennes var populær. I 2012 valgte hun å flytte til Oslo, hvor hun fikk en ny musikkontrakt og tilbud om å være med i TV2s «Tigerstaden».

- Det var en veldig fin greie. De fulgte oss i hverdagen, og vi fikk vise hva vi holdt på med. Jeg tror det er veldig få som vet hvor hardt jeg egentlig jobber, hvor hardt jeg står på.

Middagstips etter «Masterchef»

«Masterchef», som hun deltok på i 2014 og 2015, er det kuleste ifølge Dahl selv. Hun var en av de yngste i programmet, og endte på en tredjeplass i den første sesongen hun deltok.

- Det var utrolig gøy å mestre noe jeg ikke har holdt på med tidligere. Jeg lærte enormt mye, og det var umulig å ikke være seg selv fordi man er under et stort press. Jeg bannet, styret og grein, og folk fikk virkelig se hvordan jeg er. I ettertid ble jeg stoppet av folk på gata som ville ha middagstips og lignende.

Dahl presiserer at hun ikke angrer på noe av tingene hun har gjort karrieremessig hittil, og at hun nå har musikken i fokus, med både studier og jobb ved siden.

- Alt jeg har gjort har jo formet meg til den jeg er i dag. Jeg er veldig glad for alt jeg har vært med på, alt jeg har lært og ikke minst det nettverket jeg har opparbeidet meg. Man gjør valg ut ifra hvor gammel man er, hvor man er i livet og hva man synes er gøy der og da.

- Jeg liker å ha mye og gjøre, og fungerer best når det er sånn. Jeg liker ikke å vente på at ting skal skje, legger hun til.

