TV 2 legger ned Hotel Cæsar

Saken oppdateres.

I desember i fjor gikk den siste episoden av Hotel Cæsar på lufta på vanlig lineær TV, og i løpet av 2017 er det slutt også for nettversjonen.

- Det stemmer at vi ikke har bestilt en ny sesong av Hotel Cæsar nå, men for TV 2 så betyr ikke dette at eventyret er over. TV 2 fortsetter sin dramasatsing, men må som alle gjøre prioriteringer. Neste sesong kommer det ikke nye episoder av Hotel Cæsar, men andre nye serier, sier TV-kanalens dramasjef Christopher Haug til Tv2.no.

LES OGSÅ: Derfor slutter Rune Nilson som programleder for «Lønsj»på P1

Færre seere

Han sier samtidig at serien har hatt synkende seertall i flere år, og at seertallene på TV 2 Sumo også har vært dårlige. Der har serien hatt tre ukentlige episoder siden januar, samt en "langepisode" med de tre episodene klippet sammen til én. Nye episoder av serien vil bli sendt på TV 2 Sumo ut 2017.

Hotel Cæsar gikk på lufta for første gang 24. oktober 1998, og siden premieren er det sendt over 3.000 episoder av serien. Det har gjort serien til den lengstlevende såpeserien i Skandinavia noensinne. I 2001 fikk den Gullruten for beste hverdagsdramaserie.

Blant de mest markante og kjente skuespillerne som har deltatt i serien er Toralv Maurstad, Sossen Krohg og Anette Hoff. Hoff er fortsatt med i serien.

LES OGSÅ: Her åpner et nytt spisested i Trondheim